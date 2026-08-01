Para o ar e não para o sol: o segredo do surgimento de guarda-sóis especiais nos treinos do Al-Hilal

O Al-Hilal deu continuidade aos treinamentos em seu período de preparação na Áustria, sob o comando do técnico italiano Simone Inzaghi, visando às competições da nova temporada 2026-2027.

A conta oficial do Al-Hilal na rede social "X" publicou imagens dos treinos realizados pela equipe na manhã deste sábado, poucos dias antes do encerramento do período de preparação.

Algumas das imagens chamaram a atenção dos torcedores, especialmente aquelas em que os jogadores apareceram amarrando alguns paraquedas ao corpo enquanto faziam trabalhos de corrida.

Segundo reportagens anteriores da imprensa, esses paraquedas são chamados de "paraquedas de resistência", sendo amarrados ao corpo de cada jogador de modo a acumular mais ar durante a corrida, a fim de aumentar a força de resistência.

Esses treinos ajudam os jogadores a aumentar a potência de arranque, elevar a força explosiva, melhorar a velocidade máxima e fortalecer os músculos das pernas e das coxas, além de aprimorar a mecânica da corrida.

Os treinadores preferem esses paraquedas aos pesos, pois eles se enchem de ar à medida que o jogador ganha velocidade, aumentando automaticamente a força de resistência, o que os torna uma espécie de máquina inteligente de treinamento, que se desenvolve de forma automática, sem a necessidade de intervenção humana.

Atualmente, o Al-Hilal se prepara para enfrentar o Al-Ahli do Catar, na próxima segunda-feira, na quarta e última de suas partidas amistosas em seu período de preparação na Áustria, visando à nova temporada.

O "Líder" disputou 3 partidas no período de preparação até o momento, vencendo duas delas, sobre o Sturm Graz austríaco por 2 a 1 e o Mamelodi Sundowns sul-africano por 2 a 0, antes da derrota para o Mouloudia de Argel por 2 a 0.