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O ex-jogador da seleção inglesa Ashley Young defendeu que Jordan Pickford, seu ex-companheiro de Everton, continue como goleiro titular da Inglaterra à frente de James Trafford. Apesar da série de grandes defesas do goleiro do Leeds United na vitória de domingo sobre a Espanha, Young acredita que a experiência de Pickford justifica sua permanência entre os titulares.

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Rodízio de Tuchel provoca debate sobre a titularidade

Young insiste que Pickford deve continuar como titular da Inglaterra, apesar dos crescentes pedidos para que Trafford, de 24 anos, assuma a posição. Thomas Tuchel dividiu igualmente os minutos na Liga das Nações entre os dois goleiros e deixou Pickford, de 32 anos, fora de quatro dos últimos sete jogos oficiais da Inglaterra, depois de ele ter perdido apenas dois dos 41 anteriores. Sem ele, a Inglaterra não sofreu gols em dois de seus últimos nove jogos oficiais e levou 18 gols.

Ex-defensor destaca experiência em torneios

Titular incontestável desde 2017 , Pickford só está atrás de Peter Shilton, recordista com 125 jogos pela Inglaterra entre os goleiros. Ao defender que os zagueiros precisam saber quem estará atrás deles, Young disse ao The Overlap Daily: "É preciso sempre dar aos goleiros a chance de mostrar do que são capazes.

"Quando você joga na defesa, quer saber quem é o goleiro atrás de você. Pronto, é isso: este será o nosso número 1, quem vai ficar no gol. E acho que, com razão, Jordan Pickford chegou a 94 jogos pela seleção.

"Ele disputou três Copas do Mundo e duas Eurocopas; passou 49 jogos sem sofrer gols. Dá para entender o debate, mas, para mim, Pickford é o número 1 da Inglaterra."

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Comentarista elogia distribuição de bola de Pickford

Embora reconheça o impacto de Trafford, Young argumentou que a intenção de Tuchel de construir jogadas desde a defesa favorece Pickford. "Claro que Trafford entrou e foi bem, fez ótimas defesas no fim do jogo contra a Espanha, mas acho que Pickford é um goleiro que mostra mais habilidade com os pés quando joga pela Inglaterra, porque Thomas Tuchel quer isso, mais passes saindo de trás e tudo mais.

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"Tenho mais confiança em Pickford do que em Trafford com a bola nos pés. Mas, com técnicos diferentes, as coisas mudam. No Everton, eles saem jogando desde a defesa às vezes, mas não tanto quanto a Inglaterra. Para mim, Pickford é o número 1 da Inglaterra."

Na Premier League, porém, Trafford leva vantagem, apesar de um erro custoso aproveitado por Evanilson na recente derrota do Leeds para o Bournemouth. Seu índice de defesas de 82,2% é o melhor da competição, enquanto seus 4,4 gols evitados igualam a marca de Bart Verbruggen, do Brighton. Pickford registra 73,7% e 1,1, respectivamente.

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Desempenho na Premier League influenciará decisão

Os dois goleiros agora voltam a atuar na Premier League sabendo que o desempenho por seus clubes influenciará a decisão de Tuchel antes de a Inglaterra se reunir novamente no ano que vem. Trafford busca manter, pelo Leeds, seu desempenho em defesas, o melhor da liga, e eliminar os erros ocasionais que custam caro. Pickford, por sua vez, precisa impressionar pelo Everton para provar que sua experiência e distribuição de bola ainda lhe dão vantagem sobre o rival mais jovem.