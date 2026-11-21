Compartilhar Siga GOAL no Google

O atacante Patrik Schick, do Bayer Leverkusen, elogiou o companheiro Ibrahim Maza, de 20 anos, como um talento de nível mundial após formar com ele uma forte parceria em campo na Bundesliga. O jogador de 30 anos também relembrou a admiração que tinha na infância por David Beckham e admitiu que a fama mundial do ex-astro do Manchester United o surpreendeu.

Publicidade

Atacante elogia jovem armador do Leverkusen

Schick reservou seus maiores elogios ao cobiçado companheiro Maza e também relembrou a carreira de Beckham. Contratado junto ao Hertha BSC em maio de 2025 por um valor estimado em € 12 milhões, com vínculo até junho de 2030, o jovem meio-campista se adaptou rapidamente. Maza marcou três gols e deu três assistências em nove jogos do campeonato, somando-se aos oito gols e às duas assistências de Schick.

Schick destaca entrosamento no ataque

Schick marcou 12 gols e deu duas assistências em 15 partidas por todas as competições nesta temporada, atuando bem ao lado do atacante. Ao falar sobre a qualidade e a personalidade de Maza em entrevista à Bundesliga, ele disse: "Não preciso falar muito sobre ele em campo, porque ele mesmo mostra tudo. Qualquer um que entenda de futebol e o veja jogar percebe que ele é incrível. Gosto muito de jogar com ele porque acho que temos um bom entrosamento e nos entendemos muito bem em campo.

"Ele é um daqueles jogadores que as pessoas deveriam gostar muito de ver jogar. Em campo, é fenomenal. No vestiário, é um cara muito legal, engraçado e que está sempre rindo. No geral, acho que ele é uma ótima pessoa. Para mim, é um jogador de nível mundial."

Fama de Beckham surpreendeu Schick

A DFL também perguntou ao jogador da seleção tcheca quem o inspirou na infância. Ao recordar a admiração pelo ícone da Inglaterra, ele disse: "Foi quando eu era jovem. Eu gostava do Manchester United, e ele era meu jogador favorito na época. Eu gostava muito da maneira como ele chutava a bola, só isso."

Publicidade Publicidade

O atacante, porém, admitiu que a ascensão comercial do ex-meio-campista foi inesperada: "É claro que eu não sabia que ele se tornaria uma estrela tão grande, não apenas no futebol, mas também no marketing e no mundo todo. Ele é uma celebridade. Naquela época, eu simplesmente gostava de vê-lo jogar futebol."

Futebol Grátis SportyNet ✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+). ✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras. ✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Leverkusen espera recuperação de Maza

A dupla de ataque do Leverkusen pode voltar a atuar junta em breve, apesar de Maza ter retornado antes do previsto dos compromissos com a Argélia neste mês por um problema no tornozelo. O técnico Carles Martinez indicou que o armador deve ter condições de disputar o confronto de sábado contra o SC Paderborn pela Bundesliga . Manter Maza em forma e Schick marcando gols será fundamental para o Leverkusen ganhar embalo nas competições nacionais.