Atacante elogia jovem armador do Leverkusen
Schick reservou seus maiores elogios ao cobiçado companheiro Maza e também relembrou a carreira de Beckham. Contratado junto ao Hertha BSC em maio de 2025 por um valor estimado em € 12 milhões, com vínculo até junho de 2030, o jovem meio-campista se adaptou rapidamente. Maza marcou três gols e deu três assistências em nove jogos do campeonato, somando-se aos oito gols e às duas assistências de Schick.
Schick destaca entrosamento no ataque
Schick marcou 12 gols e deu duas assistências em 15 partidas por todas as competições nesta temporada, atuando bem ao lado do atacante. Ao falar sobre a qualidade e a personalidade de Maza em entrevista à Bundesliga, ele disse: "Não preciso falar muito sobre ele em campo, porque ele mesmo mostra tudo. Qualquer um que entenda de futebol e o veja jogar percebe que ele é incrível. Gosto muito de jogar com ele porque acho que temos um bom entrosamento e nos entendemos muito bem em campo.
"Ele é um daqueles jogadores que as pessoas deveriam gostar muito de ver jogar. Em campo, é fenomenal. No vestiário, é um cara muito legal, engraçado e que está sempre rindo. No geral, acho que ele é uma ótima pessoa. Para mim, é um jogador de nível mundial."
Fama de Beckham surpreendeu Schick
A DFL também perguntou ao jogador da seleção tcheca quem o inspirou na infância. Ao recordar a admiração pelo ícone da Inglaterra, ele disse: "Foi quando eu era jovem. Eu gostava do Manchester United, e ele era meu jogador favorito na época. Eu gostava muito da maneira como ele chutava a bola, só isso."
O atacante, porém, admitiu que a ascensão comercial do ex-meio-campista foi inesperada: "É claro que eu não sabia que ele se tornaria uma estrela tão grande, não apenas no futebol, mas também no marketing e no mundo todo. Ele é uma celebridade. Naquela época, eu simplesmente gostava de vê-lo jogar futebol."
Leverkusen espera recuperação de Maza
A dupla de ataque do Leverkusen pode voltar a atuar junta em breve, apesar de Maza ter retornado antes do previsto dos compromissos com a Argélia neste mês por um problema no tornozelo. O técnico Carles Martinez indicou que o armador deve ter condições de disputar o confronto de sábado contra o SC Paderborn pela Bundesliga. Manter Maza em forma e Schick marcando gols será fundamental para o Leverkusen ganhar embalo nas competições nacionais.