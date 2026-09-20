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"Para mim, acabou depois da Copa do Mundo": estrela da seleção alemã anuncia aposentadoria "secreta" da seleção nacional

Liga das Nações A
Países Baixos x Alemanha
Países Baixos
Alemanha

Depois de Antonio Rüdiger, há quase três semanas, agora também Pascal Groß anunciou o fim de sua carreira com a camisa da Alemanha.

"Oficialmente, eu não me aposentei ainda - eu não tenho redes sociais -, mas já me aposentei. Para mim, acabou depois da Copa do Mundo", declarou Groß no sábado, após sua atuação de gala na vitória por 3 a 0 do Brighton & Hove Albion sobre o campeão Arsenal na Premier League.

Era "hora de desejar apenas o melhor para a nova geração", acrescentou o jogador de 35 anos, que está em excelente forma após seu retorno do BVB ao antigo clube e briga na parte de cima da tabela na Inglaterra com os Seagulls. Groß "continua se divertindo com o futebol no clube, mas a Alemanha vive uma reformulação neste momento - e eu vou torcer por eles".

Do novo técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, que não convocou Groß para seu elenco XXL para os próximos quatro jogos internacionais, o meio-campista espera "extremamente muito".

Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images

Quantos jogos Pascal Groß disputou pela Alemanha?

Groß, que só estreou aos 32 anos, disputou 19 jogos pela seleção principal da Alemanha, marcando um gol. Ele esteve no elenco de Julian Nagelsmann nos dois últimos grandes torneios e fez uma partida tanto na Euro 2024, na Alemanha, quanto na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México.

Com o Brighton & Hove Albion, Groß ocupa atualmente a terceira colocação na Premier League. Após cinco rodadas, ele soma três gols e quatro assistências, sendo assim o líder em participações em gols da provavelmente liga mais forte do mundo.

Groß se transferiu do FC Ingolstadt para o Brighton em 2017, antes de ir para o BVB no verão de 2024. No início de 2026, ele retornou à Inglaterra, onde, sob o comando do técnico Fabian Hürzeler, é a âncora central do meio-campo dos Seagulls, equipe pela qual já disputou 290 jogos oficiais.

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