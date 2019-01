Para ídolo do Real Madrid, Vinícius Jr supre o vazio deixado por Cristiano Ronaldo entre os torcedores

Além de criticar Bale, Valdano elogiou o brasileiro após a vitória sobre o Espanyol

Destaque na temporada com a camisa do Real Madrid, Vinícius Jr é uma das grandes sensações da Espanha. Com bom desempenho apesar da pouca idade (18 anos), o brasileiro voltou a ser muito elogiado após a vitória sobre o Espanyol por 4 a 2 no último domingo (26). Desta vez, Jorge Valdano, ex-jogador e treinador dos merengues exaltou o jovem e não poupou Bale.

“Bale veio para ocupar o vazio que Cristiano deixasse e não o fez. Quem ocupou este lugar vazio foi Vinicius”, afirmou Valdano.

Foto: Getty Images

“Bale é um jogador que luta contra seu corpo, não parece um jogador apaixonado pelo futebol”, completou.

O Real Madrid agora volta a campo na próxima quinta-feira (31), contra o Girona, pelas quartas de final da Copa do Rei.