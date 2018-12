Para Felipão, Ricardo Goulart não é o substituto de Dudu

O meia-atacante é alvo de contratação do Verdão, que tenta negociar com o Guangzhou para liberá-lo

A contratação do atacante Ricardo Goulart pelo Palmeiras pode chegar a um decreto logo, mas para o técnico Luiz Felipe Scolari, o meia-atacante não será um substituto de Dudu.

Scolari trabalhou com Goulart durante seu período na China, e diz que o ex-Cruzeiro não tem as mesmas características do camisa 7 do Verdão. E apesar de ainda não haver proposta oficial, há uma grande possibilidade de que Dudu deixe o clube em 2019.

Goulart passou o último mês na Academia do Palmeiras tratando de uma atroscopia. O jogador de 27 é muito próximo de Alexandre Mattos, com quem trabalhou no Cruzeiro. Para o técnico, Goulart tem como posição ideal a de meia centralizado, e não rende tanto pelos lados do campo, como é o caso de Dudu. Felipão acredita que ele possa atuar como um centroavante de mobilidade.

Os maiores empecilhos de sua contratação pelo clube Alviverde são a liberação de Guangzhou Evergrande, que tem contrato com Goulart até 31 de janeiro de 2020, e os altos valores envolvidos.

O clube chinês o contratou em 2015, do Cruzeiro, por 15 milhões de euros. A diretoria alviverde continua tentando um acordo. Além disso, também querem tentar manter Dudu no time, e cogitam até dar um aumento salarial ao jogador.