Tudo indica que Jules Koundé já definiu seu futuro no Barcelona, apesar do crescente interesse em seus serviços por parte de vários grandes clubes europeus durante a atual janela de transferências de verão.

Segundo publicou o jornal espanhol "Marca", o defensor francês não pretende, até o momento, deixar o clube catalão, e faz questão de dar continuidade à sua trajetória com a camisa do Barcelona, depois de ter renovado seu contrato há um ano até o verão de 2030, em um movimento que refletiu seu claro desejo de permanecer no projeto do técnico Hansi Flick.

A diretoria do Barcelona conhece bem a posição de Koundé e, por isso, não espera sua saída durante a atual janela de transferências, especialmente porque o jogador deixou claro em mais de uma ocasião que faz questão de ficar, posição essa que seu agente também transmitiu aos dirigentes do clube.

Interesse europeu, mas sem propostas oficiais

Koundé, de 27 anos, desperta o interesse de vários grandes clubes, já que seu nome aparece nas listas de Bayern de Munique, Arsenal, Paris Saint-Germain e Tottenham, mas nenhuma dessas movimentações se converteu, até agora, em uma proposta oficial.

Relatos ingleses haviam apontado a disposição do Tottenham em apresentar uma proposta que chegaria a 65 milhões de euros para contar com os serviços do defensor francês, porém esse valor não se transformou em um passo oficial até o momento.

No Barcelona, a diretoria esportiva não parece muito preocupada com o futuro de Koundé, desde que não cheguem propostas excepcionais que obriguem o clube a rever sua posição, sobretudo porque a resposta do jogador foi clara todas as vezes em que foi questionado sobre a possibilidade de sair: não quer deixar o Barcelona.

Ainda assim, o diretor esportivo Deco e o técnico Flick sabem que o mercado de transferências pode trazer reviravoltas inesperadas nos próximos dias e, por isso, o clube não fecha totalmente a porta para nenhum cenário, ainda que a posição de Koundé pareça definitiva até agora.

Koundé, peça fundamental nos planos de Flick

O apego de Koundé ao Barcelona não se limita ao seu desejo pessoal de continuar, já que o defensor francês se tornou uma das peças fundamentais no elenco de Flick e conta com grande confiança da comissão técnica.

Desde sua chegada ao Barcelona, vindo do Sevilla em 2022, Koundé disputou 188 partidas com a camisa do time catalão, tornando-se um dos jogadores franceses com mais aparições na história do clube.

Faltam apenas 5 partidas para que ele iguale a marca de seu compatriota Éric Abidal, que lidera a lista de jogadores franceses com mais atuações pelo Barcelona, com 193 partidas.

A caminho de entrar para a história do Barcelona

Koundé tem uma grande chance de escrever seu nome nos registros da história do Barcelona nos próximos tempos, depois de já ter superado vários craques franceses que vestiram a camisa catalã.

O defensor francês ultrapassou o número de atuações de Ousmane Dembélé, que disputou 185 partidas pelo Barcelona, além de superar também Clément Lenglet, dono de 160 partidas, e Samuel Umtiti, que participou de 134 jogos.

Assim, a permanência de Koundé no Barcelona não será apenas uma recusa às propostas dos clubes europeus, mas poderá lhe dar, em pouco tempo, a chance de assumir isoladamente a liderança dos jogadores franceses com mais atuações na história do clube, acrescentando mais uma conquista à sua trajetória com o time catalão.