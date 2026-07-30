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Rodri Manchester City 2025-26Getty

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Para evitar surpresas desagradáveis: City reduz o preço de Rodri e facilita sua transferência para o Real Madrid

Mercado da bola
Real Madrid
Rodri
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Espanha

Menos de 80 milhões de euros

Numa reviravolta inesperada que alterou o equilíbrio do mercado de transferências, o Manchester City decidiu reduzir suas exigências financeiras para se desfazer de sua estrela espanhola Rodri, dando ao Real Madrid sinal verde para fechar a contratação da temporada.

O respeitado jornalista espanhol Sergio Valentín revelou que o fato de o jogador, de 30 anos, entrar no último ano de contrato, aliado à sua recusa categórica em renovar em busca de um novo desafio, levou a diretoria do City a mudar de estratégia e concordar em vendê-lo por um valor abaixo do esperado, com receio de perdê-lo de graça.

Sergio Valentín explicou, por meio de sua conta oficial na rede social X, que o City, de quem se esperava um pedido de mais de 100 milhões de euros, surpreendeu a todos ao exigir apenas 80 milhões de euros para abrir mão do meio-campista premiado com a Bola de Ouro.

Valentín afirmou que o Real Madrid, que planejava oferecer 60 milhões de euros, encontrou nessa redução um grande sinal de esperança, uma vez que se espera que o negócio seja fechado num ponto intermediário entre os dois valores, especialmente depois que Rodri tomou sua decisão e passou a considerar a transferência para o Santiago Bernabéu um sonho que deseja realizar neste verão.

Os dirigentes do Real Madrid vivem um clima de grande otimismo após esse avanço, considerando que Rodri representará um reforço histórico para o meio-campo na próxima etapa.

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