A Liga Saudita de Futebol Profissional revelou o mecanismo em que se baseou para elaborar o calendário de jogos da Roshn Saudi League para a temporada 2026-2027, antes do anúncio oficial do calendário, numa medida que visa esclarecer os critérios de distribuição das partidas, sobretudo tendo em conta que se trata da temporada mais sobrecarregada da história da competição.

A Roshn Saudi League tem início a 13 de agosto de 2026 e prolonga-se até 29 de maio de 2027, mas a Liga viu-se perante um desafio excecional, dada a participação de 8 clubes sauditas em 4 competições no estrangeiro, para além das paragens internacionais e dos compromissos da seleção saudita, bem como o facto de o Reino organizar a Taça da Ásia 2027, o que reduziu significativamente o número de dias disponíveis para agendar os jogos do campeonato.

A Liga esclareceu que as paragens internacionais e os compromissos da seleção ocupam cerca de 80 dias do calendário, enquanto a Taça da Ásia necessita de mais de 44 dias, sem contar com os períodos de entrega dos estádios, além de 59 dias destinados às competições nacionais e continentais e 43 dias de descanso entre jogos, ficando assim com apenas cerca de 102 dias para agendar 306 jogos distribuídos por 34 jornadas.





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A Liga adotou um conjunto de critérios para garantir a justiça entre todos os clubes, dos quais se destacam o facto de nenhuma equipa disputar mais de dois jogos consecutivos em casa ou fora, e de cada clube disputar um jogo em casa e outro fora nas duas primeiras e nas duas últimas jornadas, assegurando ainda que o período de descanso entre dois jogos consecutivos de qualquer equipa não seja inferior a dois dias, independentemente da competição em que participe.

A Liga preocupou-se também em envolver os clubes no processo de elaboração do calendário, tendo realizado uma sessão de trabalho com todos os representantes dos clubes para explicar o mecanismo de agendamento e o calendário, e concedendo-lhes a oportunidade de apresentarem os seus pedidos e observações quanto à sequência e às datas dos jogos antes da aprovação do calendário final.

Para alcançar o maior equilíbrio possível, os clubes da Roshn Saudi League foram classificados em 4 níveis com base nos resultados das três últimas temporadas, atribuindo-se maior peso à temporada passada, com o objetivo de evitar que qualquer equipa defronte clubes do primeiro nível em duas jornadas consecutivas, o que contribui para distribuir os grandes confrontos de forma mais justa ao longo da temporada.

A Liga sublinhou que a prontidão e a disponibilidade dos estádios foram um dos fatores mais determinantes na elaboração do calendário, a par das participações no estrangeiro e dos compromissos internacionais, salientando que todos estes elementos foram estudados de forma integrada para garantir a regularidade da competição e assegurar a justiça competitiva, prevendo-se que o calendário completo da Roshn Saudi League seja anunciado na próxima fase.