Para enfrentar o Haiti... Ancelotti faz uma mudança no ataque da Seleção Brasileira após a partida contra o Marrocos

A seleção brasileira enfrenta o Haiti em uma partida decisiva na madrugada deste sábado, válida pela segunda rodada do Grupo 3 da Copa do Mundo de 2026, em um confronto no qual a “Seleção” busca conquistar sua primeira vitória após o empate na primeira rodada contra o Marrocos (1 a 1).
O italiano Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, aposta no esquema 4-2-3-1, com Alisson Becker no gol, enquanto Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos formam a zaga de quatro.
No meio-campo, o Brasil conta com a dupla de volantes Casemiro e Bruno Guimarães, enquanto Lucas Paquetá e Vinícius Júnior assumem a função de criadores pelas pontas, com Rafinha liderando o ataque apoiado por Matheus Cunha (que não jogou contra o Marrocos).
Por outro lado, a seleção do Haiti entra em campo com um esquema defensivo 5-3-2, contando com Johnny Placid no gol, à frente de uma linha defensiva de cinco que inclui Carlin Arcus, Hans Delcroix, Ricardo Adé, Jean Kevin Duvern e Martin Experiens.
Danley Jean-Jacques e Jean Rickenbelgard formam o núcleo do meio-campo haitiano, enquanto Joshua Kazimir e Robin Providence protegem as laterais, e Franzdi Pierro lidera o ataque na tentativa de surpreender o gigante brasileiro.