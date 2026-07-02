A seleção alemã, comandada pelo técnico Julian Nagelsmann, foi eliminada precocemente da Copa do Mundo nas oitavas de final, derrotada pelo Paraguai nos pênaltis.

O site Bulinews, citando o jornal Bild, informou que a Federação Alemã ofereceu a Nagelsmann a opção de se demitir após a decepcionante eliminação da Alemanha da Copa do Mundo.

Após a eliminação da Alemanha nas oitavas de final da Copa do Mundo, começaram as negociações nos bastidores para definir o futuro do técnico Julian Nagelsmann.

De acordo com o que publicou o jornal Bild, foi realizada hoje, quinta-feira, uma reunião de três horas que reuniu Nagelsmann com os dirigentes da Federação Alemã de Futebol: Bernd Neudorf, Hans-Joachim Watzke, Rudi Völler e Andreas Rittig.

O jornal alemão informou que foi oferecida ao técnico, de 38 anos, a opção de se demitir dois anos antes do término de seu contrato, a fim de lhe dar a oportunidade de deixar o cargo de cabeça erguida.

Nagelsmann recebeu agora algum tempo para refletir sobre essa decisão, mas seu mandato à frente da comissão técnica da seleção alemã parece, de qualquer forma, estar chegando ao fim.

Caso ele se recuse a apresentar sua demissão, a Federação Alemã de Futebol terá de acionar a cláusula de rescisão do contrato, o que, segundo relatos, custará cerca de 7 milhões de euros em indenização.

Espera-se que a questão de Nagelsmann seja resolvida, no máximo, no início da próxima semana, enquanto Jürgen Klopp continua sendo o principal candidato à sua sucessão no comando da seleção alemã.