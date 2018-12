Pará diz que não ficou chateado com postura de Diego Alves no Flamengo

Lateral-direito afirma que decisão foi do goleiro e não vê problema na situação

A reta final da temporada do Flamengo teve uma situação complicada. Além da pressão por conquistas que mais uma vez não vieram, o clube carioca teve a polêmica envolvendo Dorival Júnior e Diego Alves. O goleiro, então titular, foi barrado pelo treinador e acabou se desentendendo com ele e alguns membros da diretoria. Depois de se recusar a viajar com o elenco, sofreu uma lesão e não atuou mais em 2018.

As opiniões sobre a polêmica são várias, e o lateral-direito Pará está entre os que não ficaram chateados com toda a situação.

"Eu falo por mim, não fiquei chateado não. Ele tomou uma decisão dele, ele é um profissional. E, para falar a verdade, eu nem sei o que realmente aconteceu naquele episódio. Um falou uma coisa, outro falou outra, prefiro nem entrar em detalhes porque não vem ao caso", disse o jogador, em entrevista à Fox Sports.

Pará ainda deixou claro não saber a opinião do grupo, mas que a dele, em particular, é de que ele não ficou chateado com a situação. O lateral também elogiou muito Diego Alves.

"O grupo não sei se ficou chateado, falo por mim, foi tranquilo. Um cara vencedor, quando estava com a gente, fez várias defesas e nos ajudou a ganhar jogos", exaltou.