O português José Mourinho, técnico do Real Madrid, traçou o plano de retorno gradual do francês Aurélien Tchouaméni, meio-campista estrela do clube merengue, após um longo período afastado por lesão.

Tchouaméni jogou 11 minutos contra a Inter de Milão na Liga dos Campeões da Europa, há uma semana, e depois 21 minutos diante do Rayo Vallecano há 3 dias.

O jornal espanhol "As", por sua vez, informou que Tchouaméni não começará a partida desta terça-feira contra o Elche, mas participará por mais de meia hora, segundo o previsto.

Mourinho declarou na coletiva de imprensa antes da partida contra o Elche: "Ele terá mais minutos em campo, sem dúvida. Está melhorando constantemente, ficando mais forte e mais confiante. Certamente vai jogar, mas não vou definir quantos minutos ele vai jogar".

Segundo o jornal, a comissão técnica aguarda com entusiasmo o nível de disciplina e controle que veem em sua atuação, especialmente por ser considerado um reforço importante para a defesa na entrada da área, que é um dos pontos fracos da equipe merengue.

Dessa forma, Tchouaméni segue atualmente executando seu plano de tratamento definido, de forma lenta mas firme, um plano estudado e extremamente minucioso, focado sobretudo em evitar qualquer recaída, para que ele retorne em plena forma quando estiver totalmente recuperado.

O "As" relatou que ele passou longas horas na academia e em sessões de fisioterapia, além de sessões de treino individual no campo número 3 do centro de treinamento, com grande cautela: Aurélien não sentiu nenhuma dor por várias semanas, mas, ainda assim, continua preocupado, embora tente manter a calma.

O tempo de jogo de Tchouaméni está sob monitoramento constante e aumenta gradualmente, especialmente por estar se recuperando de uma lesão complexa: há 73 dias — antes da partida das oitavas de final da Copa do Mundo contra o Paraguai — quando sentiu uma dor na coxa e arriscou jogar contra a Espanha na semifinal poucas semanas depois, mas, no fim, deixou o torneio lesionado, passou suas férias em sessões de fisioterapia e ficou de fora do início do Campeonato Espanhol.

O jornal indicou que Tchouaméni tem grandes chances de começar como titular no dérbi de Madri contra o Atlético, no estádio Wanda Metropolitano, no próximo domingo.

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