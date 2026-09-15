Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-EUR-C1-REAL MADRID-TRAININGAFP

Traduzido por

Para corrigir o ponto fraco do Real, Mourinho traça plano detalhado antes do dérbi

Elche x Real Madrid
Elche
Real Madrid
La Liga
Atlético de Madrid x Real Madrid
Atlético de Madrid
J. Mourinho
A. Tchouameni
Espanha
Portugal
França

Retorno gradual para reaparecer na melhor forma no momento certo

O português José Mourinho, técnico do Real Madrid, traçou o plano de retorno gradual do francês Aurélien Tchouaméni, meio-campista estrela do clube merengue, após um longo período afastado por lesão.

Tchouaméni jogou 11 minutos contra a Inter de Milão na Liga dos Campeões da Europa, há uma semana, e depois 21 minutos diante do Rayo Vallecano há 3 dias.

O jornal espanhol "As", por sua vez, informou que Tchouaméni não começará a partida desta terça-feira contra o Elche, mas participará por mais de meia hora, segundo o previsto.

Mourinho declarou na coletiva de imprensa antes da partida contra o Elche: "Ele terá mais minutos em campo, sem dúvida. Está melhorando constantemente, ficando mais forte e mais confiante. Certamente vai jogar, mas não vou definir quantos minutos ele vai jogar".

Segundo o jornal, a comissão técnica aguarda com entusiasmo o nível de disciplina e controle que veem em sua atuação, especialmente por ser considerado um reforço importante para a defesa na entrada da área, que é um dos pontos fracos da equipe merengue.

Dessa forma, Tchouaméni segue atualmente executando seu plano de tratamento definido, de forma lenta mas firme, um plano estudado e extremamente minucioso, focado sobretudo em evitar qualquer recaída, para que ele retorne em plena forma quando estiver totalmente recuperado.

O "As" relatou que ele passou longas horas na academia e em sessões de fisioterapia, além de sessões de treino individual no campo número 3 do centro de treinamento, com grande cautela: Aurélien não sentiu nenhuma dor por várias semanas, mas, ainda assim, continua preocupado, embora tente manter a calma.

O tempo de jogo de Tchouaméni está sob monitoramento constante e aumenta gradualmente, especialmente por estar se recuperando de uma lesão complexa: há 73 dias — antes da partida das oitavas de final da Copa do Mundo contra o Paraguai — quando sentiu uma dor na coxa e arriscou jogar contra a Espanha na semifinal poucas semanas depois, mas, no fim, deixou o torneio lesionado, passou suas férias em sessões de fisioterapia e ficou de fora do início do Campeonato Espanhol.

O jornal indicou que Tchouaméni tem grandes chances de começar como titular no dérbi de Madri contra o Atlético, no estádio Wanda Metropolitano, no próximo domingo.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora


Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google