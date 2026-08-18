Segundo informações da Sport1, os dirigentes do Leipzig cogitam ultrapassar o teto de transferência definido internamente pelo clube para contratar o jogador de ataque do 1. FC Köln.

De acordo com a publicação, no RB costuma valer o princípio de não desembolsar valores de transferência acima de 50 milhões de euros por um único jogador, mas, no caso de El Mala, os saxões abririam uma exceção.

O motivo para isso está, sobretudo, na urgência com que o Leipzig procura um substituto para Yan Diomande, que se transferiu para o Real Madrid. Originalmente, os dirigentes do RB tinham Fisnik Asllani, do Hoffenheim, como sucessor ideal para o marfinense, mas, como o jogador da seleção kosovar foi reprovado nos exames médicos, desistiram da contratação.

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Leipzig vai oferecer o valor de transferência exigido pelo Köln por Said El Mala?

Na segunda-feira, a Sport Bild informou que o Leipzig demonstra interesse sério em El Mala e que também estaria disposto a atender às exigências exorbitantes do 1. FC Köln. Segundo a publicação, o RB planeja apresentar ao clube de Colônia uma oferta no valor total de 60 milhões de euros.

O valor fixo estipulado pelo Effzeh como condição básica para uma transferência seria de 50 milhões de euros, com mais cinco milhões de euros em bônus relativamente fáceis de alcançar. Outros cinco milhões de euros seriam devidos em caso de "sucessos extraordinários".

Não está claro até que ponto o Köln ainda tem interesse em concretizar um acordo por El Mala neste verão. Recentemente, o planejador de elenco do FC, Thomas Kessler, deu a entender que, após a desistência do BVB, espera a permanência do jogador de 19 anos: "Não vejo tristeza nele. Falo com ele quase todos os dias, conversamos muito abertamente sobre isso. Pela forma como veste a nossa camisa, ele tem orgulho total de ser jogador do 1. FC Köln."

No entanto, segundo informações da Bild não existe um prazo final para a transferência. Diante da proximidade do início da temporada, o Leipzig também tem interesse em chegar rapidamente a um acordo. Acima de tudo, o novo técnico Martín Demichelis estaria cobrando reforços com veemência.