Para brilhar no Chelsea, Higuain precisará vencer maldição da camisa 9

Atacantes que vestiram o número nos últimos anos não tiveram sucesso

Contratado para ser a solução dos problemas do ataque do Chelsea, Gonzalo Higuain terá de quebrar a "maldição da camisa 9". E será uma corrida contra o tempo. Emprestado ao clube londrino junto a Juventus até o fim da temporada, o argentino vai ter pela frente uma mística que envolve o número 9 do clube nas últimas temporadas e que até então estava sem dono.

Isso porque dos vários atacantes que usaram a camisa nos anos anteriores, muitos considerados de "peso" no futebol mundial, não conseguiram corresponder às expectativas no comando de ataque dos Blues.

Tanto é, que a última temporada em que o Chelsea teve um artilheiro na Premier League vestindo a camisa 9 foi na temporada 2000-01, quando Jimmy Floyd Hasselbaink marcou 23 gols em 38 partidas. E desde então, a "maldição" persegue os atacantes dos Blues.

Confira o desempenho alguns jogadores que vestiram a camisa 9 do Chelsea:

Kezman - 41 jogos e 7 gols marcados (2004-05)



(Foto: Getty Images)

Crespo - 42 jogos e 13 gols marcados (2003-04 e 2005-06)



(Foto: Getty Images)

Steve Sidwell - 15 jogos e não marcou gols (2007-08)



(Foto: Getty Images)

Di Santo - 30 jogos e 1 gol marcado (2008-10)



(Foto: Getty Images)

Fernando Torres - 172 jogos e 45 gols marcados (2011-14)



(Foto: Getty Images)

Falcao García - 12 jogos e um gol marcado (2015-16)



(Foto: Getty Images)

Morata - 48 partidas e 15 gols (2017- atualmente)



(Foto: Getty Images)