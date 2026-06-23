Para aliviar a superlotação no elenco... o Barcelona se despede oficialmente de seu craque

O Barcelona anunciou que chegou a um acordo com o clube grego Panathinaikos para a transferência do goleiro espanhol Iñaki Peña, encerrando assim sua trajetória no time catalão e dando início a uma nova experiência nos campos gregos.

O clube espanhol confirmou a conclusão da negociação em comunicado oficial divulgado nesta quarta-feira, e o goleiro se despediu por meio de sua conta na plataforma “X”.

O Barça não revelou detalhes financeiros da transação, mas o jornal “As” indicou que o valor da transferência é estimado em cerca de 3 milhões de euros.

Penya havia tomado a decisão de se transferir nos últimos dias, preferindo viver uma experiência profissional fora da Espanha, apesar de ter recebido ofertas de clubes da La Liga, em busca de uma oportunidade maior de jogar regularmente com seu novo time.

O goleiro espanhol ingressou na academia do Barcelona em 2012, vindo do Villarreal, e passou por várias categorias de base na “La Masia” antes de chegar ao time principal no início de 2023.

Ao longo de sua carreira, Peña passou por duas experiências como jogador emprestado: a primeira ao Galatasaray, da Turquia, na temporada 2021-2022, e a segunda ao Elche na temporada passada.

A saída de Peña dá à diretoria do Barcelona um alívio na questão da defesa do gol, depois que o elenco ficou bastante lotado nos últimos tempos com a presença de vários goleiros, entre os quais se destacam Juan García, Wojciech Szczęsny e Marc-André ter Stegen, além de vários jovens goleiros que retornaram de períodos de empréstimo.

Além disso, o clube catalão decidiu emprestar o jovem goleiro Diego Kuchin ao clube dinamarquês Lyngby, como parte de seu plano para reorganizar a posição de goleiro em preparação para a nova temporada.