Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Em meio ao debate sobre sua doença neurológica, Jamal Musiala teria cedido ao Bayern de Munique. Possivelmente, também para afastar até as suspeitas mais discretas.

Segundo a Sport Bild, o talentoso jogador, que atravessa um período difícil, teria permitido ao clube de maior sucesso da Alemanha "acesso transparente a seus prontuários e documentos médicos" junto aos médicos que o acompanham. Por causa da doença, Musiala não é tratado pelos médicos do Bayern nem por neurologistas procurados pelo clube, mas por dois especialistas escolhidos por ele, sujeitos ao sigilo médico.

Isso teria provocado atritos internos, pois o poderoso conselho fiscal, dominado por Uli Hoeneß e Karl-Heinz Rummenigge, sentia que recebia informações insuficientes e pouco transparentes. Uma reportagem delicada da Stern, publicada na terça-feira, chegou a sugerir que dirigentes de alto escalão do Bayern suspeitam que Musiala e seus agentes ocultem deliberadamente detalhes e notícias ruins sobre a doença, como a nova crise de ausência que ele teve na segunda-feira da semana passada.

Em seguida, entrou em ação a célebre "Abteilung Attacke", o setor dos ataques: na última sexta-feira, Rummenigge manifestou publicamente, sem rodeios, dúvidas sobre a capacidade de Musiala de voltar ao nível anterior e exigiu enfaticamente uma revisão do contrato milionário assinado em fevereiro de 2025 . Segundo a Süddeutsche Zeitung, cláusulas e "acordos paralelos" podem render a Musiala até 30 milhões de euros por ano.

Publicidade Publicidade

O Bayern de Munique e os agentes de Musiala conversaram?

Pouco depois de assinar o contrato, Musiala sofreu um grave acidente de trânsito em abril de 2025, quando dirigia a 194 km/h em uma via cujo limite era de 120 km/h, com a irmã no banco do passageiro. Na terça-feira, a Stern relatou que "pessoas do Bayern de Munique" questionam se o acidente já tinha relação, à época, com as crises de ausência de Musiala.

Tópicos relacionados

Futebol Grátis SportyNet ✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+). ✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras. ✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Segundo a Sport Bild, a doença de Musiala teria sido diagnosticada poucos meses após a renovação do contrato. Em seguida, ele teria informado "ao mesmo tempo" o clube e seus agentes da 11WINS, entre eles Christian Schmid .

Após as dúvidas manifestadas publicamente por Uli Hoeneß, que algumas semanas atrás já havia falado em um "dilema" envolvendo Musiala por causa de seu elevado salário-base, e por Rummenigge, a expectativa agora é de que a situação volte a se acalmar.

Publicidade

Na terça-feira, os agentes de Musiala, Schmid e Tobias Altschäffl, estiveram na Säbener Straße para tentar reduzir a tensão em torno do delicado assunto em uma conversa com o CEO Jan-Christian Dreesen, o presidente Herbert Hainer e o diretor de futebol Max Eberl. Segundo Eberl, ao menos, a tentativa deu certo.

"Foi uma conversa muito, muito construtiva", disse Eberl antes da viagem da delegação do Bayern para o jogo da Champions League em Lille. O resultado da reunião? "A grande palavra mágica", afirmou Eberl, é: "Calma, dar a ele tempo e confiança." A direção esportiva, formada pelo técnico Vincent Kompany, pelo diretor esportivo Christoph Freund e pelo próprio Eberl, está "100% convencida" de que Musiala pode voltar ao seu melhor nível.

Publicidade

Eberl acrescentou que dinheiro ou uma possível revisão do contrato milionário de Musiala não foram discutidos na reunião. "O consenso foi trazer calma à situação. Dar ao garoto o apoio que ele merece."