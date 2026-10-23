Paquetá lamenta pênalti perdido e pede desculpas à torcida do Flamengo: “Falhei quando não podia”

O Flamengo está eliminado da Libertadores. Após dois empates sem gols com o Estudiantes, o Rubro-Negro perdeu por 3 a 1 na disputa de pênaltis, na noite desta quinta-feira, no Maracanã, e deu adeus ao sonho do título. Mesmo com um jogador a mais durante praticamente todo o segundo tempo, a equipe não conseguiu balançar as redes. Na decisão, Muslera defendeu as cobranças de Jorginho, Lucas Paquetá e Bruno Henrique.

Após a eliminação, Paquetá lamentou o erro e pediu desculpas à torcida rubro-negra. O meia reconheceu a importância do momento e a frustração por não ter conseguido ajudar a equipe a avançar.

"Tristeza total. Fiz o meu máximo, mas falhei quando não podia falhar", afirmou.

"Dói muito, me preparei muito para esse momento, infelizmente não consegui ajudar. Vamos tentar digerir, nem sei o que dizer. É pedir desculpas à nação", completou, em entrevista na zona mista do Maracanã.

Outro nome que retornou para reforçar o Flamengo foi Arrascaeta. Após mais de um mês afastado por conta de uma fratura no ombro, o uruguaio entrou no segundo tempo, aos 18 minutos, no lugar de Carrascal. Apesar de tentar organizar as ações ofensivas, ainda demonstrou falta de ritmo após o período sem atuar.

Arrascaeta converteu a primeira cobrança do Flamengo na disputa por pênaltis, mas viu seus companheiros desperdiçarem três oportunidades diante de Muslera. Depois do jogo, o meia também não escondeu a frustração e cobrou uma postura diferente da equipe.

"A gente não fez o que precisava. Não fomos o time que tínhamos que ser. No futebol, se você não dá o seu máximo, paga muito caro. Não tenho palavras agora para falar; era uma oportunidade divina para chegar a mais uma final, com um elenco que merecia, mas só merecimento não alcança. Estamos muito tristes, muito chateados, mas temos que virar a página. Ainda temos o Brasileiro pela frente, que é muito importante para nós", declarou.

O camisa 10 ainda reconheceu o peso da eliminação e destacou a necessidade de trabalhar para reagir na sequência da temporada.

"É uma eliminação que pega muito forte, mas faz parte do futebol. Nem sempre a gente vai ganhar. Não é desculpa também, mas agora temos que abaixar a cabeça e trabalhar", completou.

Fora da Libertadores, o Flamengo concentra suas atenções no Campeonato Brasileiro, única competição que ainda disputa em 2026. O time lidera com 67 pontos, apenas um a mais que o Palmeiras. Já o Estudiantes enfrentará a equipe paulista na final continental, marcada para 28 de novembro, em Montevidéu.

O próximo compromisso rubro-negro será na segunda-feira, contra o Atlético-MG, às 20h (de Brasília), no Maracanã.