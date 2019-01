Paquetá ganha elogios de Gattuso no Milan: "parece um jogador europeu"

Gattuso comemora contratação de Paquetá e compara brasileiro com atletas europeus

Recém-contrato pelo Milan, Lucas Paquetá ainda não entrou em campo com o clube, ainda assim, o jogador já recebeu elogios do técnico Gennaro Gattuso. Em entrevista coletiva, o comandante da equipe italiana comemorou a contratação do brasileiro: “Fizemos uma ótima assinatura”.

Destaque do Flamengo, Paquetá assinou contrato com o Milan por 35 milhões de euros (cerca de R$148 milhões). Aos 21 anos, a jovem revelação chamou à atenção de Gattuso, graças a qualidade técnica, que segundo comentários do treinador, é similar a dos jogadores europeus.

"Paquetá é um jogador forte, um jogador com características precisas. Ele parece um jogador europeu, não brasileiro. Tem um estilo de jogo brasileiro, mas conhece bem o campo, tem qualidade física”, disse.

A estreia de Paquetá com o Milan poderá ocorrer neste sábado (12), contra o Sampdoria, às 15h (Brasília), pelas oitavas de final da Copa da Itália. Entretanto, se depender dos elogios de Gattuso, Paquetá deverá ter lugar garantido no elenco.

"Sua cabeça funciona bem sentido tático. Isso é algo importante e que me surpreende. Ele é um jogador de 21 anos que sempre foi um profissional com carisma e que persegue os adversários”, ressaltou.