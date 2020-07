Paquetá e Ibrahimovic: as boas notícias em um Milan que não agrada

Time rossonero voltou a decepcionar na Serie A, mas contou com boa atuação do brasileiro e retorno do sueco

O decepcionou mais uma vez e só empatou com o vice-lanterna nesta quarta-feira, fora de casa, pelo Campeonato Italiano, mesmo com um jogador a mais desde os 43 minutos do primeiro tempo (Marco D'Alessandro foi expulso).

Pior: o time do técnico Stefano Pioli esteve bem perto de ser batido pelo rival pela primeira vez em 63 anos. Matteo Valoti, aos 13 minutos, e Sergio Floccari, aos 30 da etapa inicial, colocaram os anfitriões em vantagem. Os visitantes evitaram o vexame com gols do português Rafael Leão, aos 34, e Francesco Vicari, contra, aos 49 do segundo tempo.

Mas, acredite se quiser, há dois motivos para o torcedor rossonero ficar um pouco esperançoso de ter um fim de temporada melhor e ao menos conseguir uma vaga na depois do jogo de hoje: Lucas Paquetá e Zlatan Ibrahimovic, dois jogadores que ironicamente têm futuro incerto no San Siro.

Paquetá enfim atua 90 minutos

O ex-meia do recebeu uma chance como titular e, mesmo sem gols ou assistências, teve atuação elogiada.Ele foi o jogador que mais finalizou a gol (cinco), teve bom aproveitamento de passes e dribles e finalmente não foi substituído - não atuava uma partida inteira desde novembro, contra o .

Lucas Paquetá 🇧🇷 vs SPAL



🔥 88 toques na bola

🎯 51 passes certos (87,9% precisão)

🎯 3 passes decisivos

🎯 5 finalizações no gol (melhor da partida)

🔥 4/5 dribles efetuados

🔥 8/15 disputas vencidas

🔥 1 corte

🔥 2 desarmes efetuados



Nota Sofascore: 8.0 🌟 pic.twitter.com/w4jgNBZNJZ — AC Milan (de 🏠) (@ACMilan_Brasil) July 1, 2020

Lucas Paqueta está acabando com seu futebol no Milan, tem muita qualidade o moleque 🔥 pic.twitter.com/1eZ7SDI6jm — vini MALVADEZA ( de 🏡) (@viniMALVADEZZA) July 1, 2020

Paquetá jogou bem https://t.co/waeqcbSqjM — Bicampeão da Libertadores (@gabrisimoesl) July 1, 2020

Milan e SPAL empataram em 2 a 2 hoje. Paquetá não fez gol e nem deu assistência, mas foi o grande destaque.



O meia jogou todos os minutos do jogo pela primeira vez, desde o dia 23 de novembro de 2019, no empate com a Napoli,pela 13a rodada.



Segue o fio da atuação do brasileiro! — Bruno Almeida (@BrunoOurique23) July 1, 2020

A atuação é mais um sinal de que Paquetá pode ter mais sequência pelo clube mais de um ano e meio após sua chegada. Depois de ter a saída especulada por causa de mais uma temporada abaixo da média, o brasileiro foi elogiado por Pioli no retorno aos treinos após a paralisação pela pandemia e vem ganhando mais minutos nas últimas rodadas.

Ibra está de volta

Outro pequeno consolo para os milanistas após mais um tropeço no Italiano: afastado dos gramados desde o dia 8 de março em virtude de uma lesão na panturrilha, Zlatan Ibrahimovic voltou aos gramados nesta quarta-feira e entrou aos 20 minutos do segundo tempo do empate contra o SPAL.

O experiente jogador de 38 anos foi inclusive elogiado pelo jornal italiano Gazzetta dello Sport. "Seu retorno foi suficiente para assustar o SPAL e oferecer uma variante importante para o jogo rossonero, com as bolas levantadas na área. Recuperação essencial", escreveu a publicação.

O sueco tem contrato apenas até o término da atual temporada e não deve ficar no San Siro. Até lá, o Milan espera que ele e Paquetá se firmem como armas para ajudarem a equipe a ter um final de temporada menos melancólico.

O próximo teste já promete ser duro: sétimo colocado do Italiano, com 43 pontos, o Milan visita a , vice-líder com 68, no próximo sábado, às 16h45 (de Brasília).