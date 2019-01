Paquetá é escalado entre os titulares e faz a sua estreia pelo Milan

O brasileiro chegou durante essa semana, após ter sido comprado junto ao Flamengo

Lucas Paquetá foi apresentado ao Milan nesta semana e fez poucos treinamentos com o time principal, mas o brasileiro chegou com tamanha moral à equipe treinada por Gennaro Gattuso que foi escalado entre os titulares no duelo contra a Sampdoria, pelas oitavas de final da Coppa Italia.

A expectativa é ver Paquetá compondo um 4-3-3, com o brasileiro mais pelo lado esquerdo do meio-campo e possivelmente alternando de posição com Calhanoglu quando estiver mais próximo do gol.