O brasileiro Marcos Paqueta, ex-técnico da seleção saudita, afirmou que a “Verde” tem capacidade de repetir a surpresa que causou na Copa do Mundo de 2022, quando venceu a Argentina, caso participe da Copa do Mundo de 2026.

A seleção saudita havia começado a Copa do Mundo de 2022 no Catar com uma vitória sobre a Argentina por 2 a 1, em uma surpresa estrondosa na época, antes de ser eliminada na fase de grupos após derrotas para a Polônia e o México.

Bacita disse em declarações ao jornal saudita “Okaz”: “Acho que a tarefa da seleção saudita é difícil, devido ao calendário dos jogos na fase de grupos, já que as duas primeiras partidas serão contra as duas principais favoritas do grupo”.

E acrescentou: “Mas a seleção saudita é capaz de nos surpreender, como fez contra a Argentina ao vencer por 2 a 1 na última edição, e assim poderá se classificar para a fase seguinte”.

A seleção saudita inicia sua trajetória na Copa do Mundo de 2026 enfrentando o Uruguai, na madrugada da próxima terça-feira, antes de enfrentar a Espanha na segunda rodada, enquanto sua última partida será contra Cabo Verde.

O técnico brasileiro continuou: “Apesar das mudanças na comissão técnica da seleção saudita, acredito que os jogadores estarão no auge da concentração e da motivação para causar uma surpresa na Copa do Mundo”.

E acrescentou: “Como eu disse, as duas primeiras partidas são difíceis, mas a Seleção Saudita pode causar uma surpresa contra a Uruguai; já contra Cabo Verde, as chances de vitória são altas. Gosto muito dessa geração, pois conta com jogadores habilidosos e cheios de energia”.

E concluiu: “É verdade que o técnico (Georgios) Donis não teve tempo suficiente para entender completamente o que cada jogador pode oferecer, mas estou confiante em sua capacidade de fazer um grande trabalho nesta edição da Copa do Mundo, apesar de todas as dificuldades existentes”.

Vale lembrar que Donis assumiu o comando da seleção saudita no lugar do francês Hervé Renard em abril passado, menos de dois meses antes do início da Copa do Mundo, e disputou com a equipe apenas três amistosos.