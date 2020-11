Papel tático e altruísmo: como Igor Gomes abriu mão do protagonismo no São Paulo

Meia faz menos gols e tem menos assistências, mas se firmou como titular por "papel invisível" no time de Diniz

Igor Gomes surgiu de vez no ao marcar dois gols pela equipe nas quartas de final do de 2019, contra o . Vindo da seleção brasileira sub-20, se destacou por chegar fácil ao ataque e participar bastante das ações ofensivas. Atualmente, porém, abdicou disso e, ainda assim, é visto em seu melhor momento no clube.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Pela primeira vez desde que subiu ao profissional, Igor é visto como titular certo do Tricolor. Para que isso acontecesse, deixou de ser o jogador com maior número de gols, assistências e jogadas de efeito, algo esperado para um meia brasileiro que sonha chegar à seleção e ao topo do futebol europeu.

Mais times

"Ele está sempre concentrado para ajudar na marcação e fazer a saída de bola como a gente treina", contou à Goal um membro da comissão técnica do São Paulo, toda elogiosa ao empenho demonstrado por Igor para ter uma sequência no time.

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

Sem vaidade para ficar mais perto dos atacantes e fazer o que mais aparece nas estatísticas de jogadores, Igor tem sido o responsável por acompanhar os laterais mais ofensivos do adversário e iniciar as jogadas no meio dos zagueiros, alternando essa última função com Daniel Alves.

Com tanto empenho para correr e ocupar o espaço defensivamente, tem sobrado pouco tempo para que o jovem de Cotia empilhe gols e assistências no seu currículo. No momento, porém, o sucesso do sistema de Fernando Diniz deixa isso em segundo plano.

Todos os ouvidos pela reportagem foram unânimes em classificar essa dedicação do jovem armador como o lado bom de ter um grupo de jovens formado no clube e identificado com o ambiente de trabalho. O senso de comunidade, na avaliação da equipe de Fernando Diniz, ajuda na hora de executar o plano de jogo da equipe.

No ano passado, em 35 jogos disputados, Igor fez quatro gols e deu três passes para gols de companheiros mesmo sem ser titular. Por outro lado, porém, ele chegou a passar quatro meses sem iniciar uma partida no clube, algo que parece inimaginável hoje.

Em 2020, com 34 jogos na conta sendo 28 deles como titular, ele tem apenas dois gols e as mesmas três assistências. Para efeito de comparação, Vitor Bueno, com seis assistências e quatro gols, virou seu reserva. Os números estão em segundo plano no São Paulo do Diniz.