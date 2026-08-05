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«Papara Park» abre suas portas para «fazer história»: Trabzonspor anuncia data de apresentação de Salah

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M. Salah
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Turquia

O clube turco se prepara para o evento mais importante de sua história

O Trabzonspor anunciou a realização da cerimônia de apresentação de seu novo astro, Mohamed Salah, na noite desta quinta-feira, no estádio "Papara Park", horas depois da chegada do jogador à Turquia e da conclusão dos trâmites de sua transferência para o elenco da equipe.

O clube esclareceu, em comunicado oficial, que a cerimônia de apresentação será realizada às 19h30 no horário local, convidando sua torcida a comparecer vestindo as camisas da nova temporada, a fim de "fazer história e dar o primeiro passo em uma jornada inesquecível" com o capitão da seleção egípcia.

O anúncio veio depois de Salah ter passado pelos exames médicos no hospital "Acibadem Maslak", parceiro médico do clube, como preparação para concluir os trâmites de sua transferência de forma oficial.

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O Trabzonspor havia pedido à sua torcida, anteriormente, que evitasse usar carros particulares ao se dirigir ao aeroporto de Trabzon para receber o jogador hoje, a fim de evitar congestionamentos, além de ter convocado os torcedores a não acenderem grandes quantidades de sinalizadores, para preservar a segurança pública e evitar qualquer impacto sobre o tráfego aéreo.

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O clube turco anunciou, na quarta-feira, a contratação oficial de Mohamed Salah em uma transferência a custo zero, após o fim de sua trajetória com o Liverpool com a expiração de seu contrato com o clube inglês.

Segundo diversos relatos da imprensa turca, Salah assinou um contrato de dois anos com o Trabzonspor, por um salário anual de 17 milhões de euros, além de uma série de incentivos e benefícios adicionais.

O astro egípcio inicia uma nova etapa em sua carreira futebolística após uma jornada excepcional que durou nove anos com o Liverpool, período em que conquistou diversos títulos nacionais, continentais e mundiais, além de ter alcançado uma série de conquistas e números individuais que o tornaram um dos jogadores mais notáveis da história do clube e da Premier League.

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