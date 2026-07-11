Paolo Maldini assina contrato de quatro anos e assume imediatamente o cargo de diretor técnico

Paolo Maldini foi nomeado diretor técnico da Federação Italiana de Futebol. O lendário ex-zagueiro assinou um contrato válido até a Copa do Mundo de 2030. Leonardo, ex-dirigente do AC Milan e do PSG, entre outros clubes, será assessor de Maldini.

Após a terceira Copa do Mundo consecutiva perdida, houve muitas mudanças na Federação Italiana de Futebol (FIGC). O técnico da seleção, Gennaro Gattuso, o presidente da federação, Gabriele Gravina, e o gerente da equipe, Gianluigi Buffon, deixaram seus cargos ou foram demitidos.

A FIGC quer evitar a todo custo que a seleção também fique de fora da Copa do Mundo de 2030. Para ajudar nessa missão, Giovani Malagò, sucessor de Gravina, decidiu criar o cargo de diretor técnico dentro da FIGC.

Além de diretor técnico, Maldini também assumirá a presidência do Club Italia. O Club Italia é o órgão central da FIGC que administra e coordena todas as seleções nacionais de futebol da Itália.

“Maldini sempre foi minha escolha”, afirma Malagò. “Achei que ele seria a pessoa certa para liderar o setor técnico da FIGC, que abrange não apenas a seleção principal, mas também as seleções de base.”

“Durante duas semanas, discutimos todos os projetos nos mínimos detalhes. Paolo me disse logo de cara que gostaria de contar com Leonardo como consultor, pois o trabalho é extenso, exigente e desafiador.”

“Estou feliz, pois tenho profundo respeito por Leonardo. Temos um compromisso de quatro anos que deve nos levar, de agora até 2030, passando pelo Euro 2028, até a próxima Copa do Mundo”, afirmou Malagò.



