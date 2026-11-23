Milan brilha após goleada sobre o Frosinone
O Milan conquistou uma vitória convincente por 5 a 1 sobre o Frosinone no domingo e subiu para a quarta posição na tabela da Serie A. O resultado marcou a quarta vitória da equipe em cinco jogos pelo campeonato e evidenciou seu bom desempenho na competição nesta temporada.
Após a partida, Di Canio analisou a atuação no Sunday Night Show, da Sky Sport Italia. O ex-atacante do West Ham aproveitou a vitória expressiva para voltar a criticar Leao, ex-jogador do Milan.
Di Canio faz duras críticas a Leao
Di Canio já criticou a postura de Leao diversas vezes e reforçou sua opinião após o triunfo mais recente do Milan. Ele defendeu enfaticamente que o elenco atual é muito superior ao que dependia tanto do ponta português.
"Vocês me massacraram por três anos", afirmou Di Canio. "Este é um time sério; Cisse já vale três vezes mais que Leao. Moreira vale cinco vezes mais por sua seriedade, eficiência, qualidade e entrosamento com os companheiros. O Milan é um time sério. Com Leao, estaria agora no meio da tabela, cercado de dúvidas."
Rabiot iguala Kaka em elenco reformulado
O Milan fez grandes mudanças em seu ataque no verão passado e acabou vendendo Leao ao Galatasaray por um valor inicial de € 38 milhões, além de uma cláusula que lhe garante 20% de uma futura venda. O clube reinvestiu € 50 milhões na contratação de Diego Moreira, do Strasbourg, e integrou ao time principal Cisse, que retornou de empréstimo.
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Adrien Rabiot também tem sido fundamental para essa equipe reformulada. Ao marcar ou dar uma assistência em sete jogos consecutivos da Serie A, ele igualou o feito de Kaka, ídolo do clube. Di Canio, porém, tratou de minimizar o desempenho do meio-campista francês diante da defesa do Frosinone, que enfrentou dificuldades.
"Ele é bom, mas aqui pode jogar de olhos vendados", concluiu Di Canio. "Os oito ou dez últimos times da Serie A defendem de forma lamentável. Com um passe vertical, você chega direto ao gol; é ridículo."
Milan busca se firmar entre os quatro primeiros
O Milan agora tentará consolidar sua valiosa posição entre os quatro primeiros colocados à medida que a Serie A avança. Manter a boa fase e garantir uma vaga na Champions League segue como prioridade absoluta para o clube. O Milan enfrentará o Olympiacos na próxima partida, pela Liga Europa, competição em que ocupa atualmente a 28ª posição na fase de liga, após somar apenas uma vitória e sofrer três derrotas nos quatro primeiros jogos.