Compartilhar Siga GOAL no Google

O ex-atacante italiano Paolo Di Canio afirmou que o Milan estaria no meio da tabela se tivesse mantido Rafael Leao. Para o comentarista, as chegadas de Diego Moreira e Alphadjo Cisse no verão transformaram o clube em uma equipe muito mais séria.

Publicidade

Milan brilha após goleada sobre o Frosinone

O Milan conquistou uma vitória convincente por 5 a 1 sobre o Frosinone no domingo e subiu para a quarta posição na tabela da Serie A. O resultado marcou a quarta vitória da equipe em cinco jogos pelo campeonato e evidenciou seu bom desempenho na competição nesta temporada.

Após a partida, Di Canio analisou a atuação no Sunday Night Show, da Sky Sport Italia. O ex-atacante do West Ham aproveitou a vitória expressiva para voltar a criticar Leao, ex-jogador do Milan.

Di Canio faz duras críticas a Leao

Di Canio já criticou a postura de Leao diversas vezes e reforçou sua opinião após o triunfo mais recente do Milan. Ele defendeu enfaticamente que o elenco atual é muito superior ao que dependia tanto do ponta português.

"Vocês me massacraram por três anos", afirmou Di Canio. "Este é um time sério; Cisse já vale três vezes mais que Leao. Moreira vale cinco vezes mais por sua seriedade, eficiência, qualidade e entrosamento com os companheiros. O Milan é um time sério. Com Leao, estaria agora no meio da tabela, cercado de dúvidas."

Publicidade Publicidade

Rabiot iguala Kaka em elenco reformulado

O Milan fez grandes mudanças em seu ataque no verão passado e acabou vendendo Leao ao Galatasaray por um valor inicial de € 38 milhões, além de uma cláusula que lhe garante 20% de uma futura venda. O clube reinvestiu € 50 milhões na contratação de Diego Moreira, do Strasbourg, e integrou ao time principal Cisse, que retornou de empréstimo.

Tópicos relacionados

Jogos Grátis SportyNet ✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada. ✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV. ✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Adrien Rabiot também tem sido fundamental para essa equipe reformulada. Ao marcar ou dar uma assistência em sete jogos consecutivos da Serie A, ele igualou o feito de Kaka, ídolo do clube. Di Canio, porém, tratou de minimizar o desempenho do meio-campista francês diante da defesa do Frosinone, que enfrentou dificuldades.

"Ele é bom, mas aqui pode jogar de olhos vendados", concluiu Di Canio. "Os oito ou dez últimos times da Serie A defendem de forma lamentável. Com um passe vertical, você chega direto ao gol; é ridículo."

Publicidade

Milan busca se firmar entre os quatro primeiros

O Milan agora tentará consolidar sua valiosa posição entre os quatro primeiros colocados à medida que a Serie A avança. Manter a boa fase e garantir uma vaga na Champions League segue como prioridade absoluta para o clube. O Milan enfrentará o Olympiacos na próxima partida, pela Liga Europa, competição em que ocupa atualmente a 28ª posição na fase de liga, após somar apenas uma vitória e sofrer três derrotas nos quatro primeiros jogos.