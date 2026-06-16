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Paolo Berlusconi: “Cardinale? Não o conheço, mas o Galliani fala bem dele. Ele não é nenhum idiota”

Milan

Paolo Berlusconi, três anos após a morte de Silvio Berlusconi, relembra-o em uma entrevista exclusiva concedida à TeleLombardia, relembrando a trajetória no futebol e em outras áreas do seu querido irmão. Seguem suas declarações.


Você conheceu, conhece ou gostaria de conhecer Gerry Cardinale?

“Eu não o conheço, mas o Adriano Galliani o conhece muito bem e fala muito bem dele para mim. Portanto, não tenho como julgar, a não ser com base no que o Adriano me conta. É uma pessoa inteligente que fez sucesso por conta própria e, como dizemos aqui em Milão, quem alcançou esses resultados não é nenhum idiota.”

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