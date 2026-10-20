Horas antes do confronto de gigantes na Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain vive um estado de emergência não declarado; não pela força do Barcelona como um todo, mas por causa de apenas um nome: Lamine Yamal.

A lesão da joia portuguesa Nuno Mendes detonou uma crise no lado esquerdo da defesa do Paris e colocou Luis Enrique diante de um dilema tático que especialistas do futebol francês classificaram como suicídio, caso seja resolvido com o nome atualmente em pauta.

A crise da lateral esquerda: uma brecha que ameaça o sonho do Paris

Um golpe doloroso recebido pelo elenco do Parc des Princes com a confirmação da ausência de Nuno Mendes no decisivo embate contra o Barcelona.

O lateral que era o primeiro escudo contra os pontas adversários deixou um vazio imenso, fazendo com que a pergunta em todos os estúdios de análise franceses deixasse de ser "Como o Paris vai vencer?" para se tornar "Quem vai ousar parar Lamine Yamal?".

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No famoso programa "Rothen s'enflamme", da rádio RMC, a lenda do futebol francês Jean-Michel Larqué não hesitou em emitir um veredicto duro. Considerou que pensar em escalar Lucas Digne, ex-jogador do Barcelona, como substituto de Mendes é uma aposta fadada ao fracasso.

Larqué disse, em tom ríspido: "Colocar Lucas Digne em confronto direto com Lamine Yamal não é apenas um problema, é um suicídio tático. Contratá-lo para essa posição foi um erro estratégico grave da direção do Paris. Todos nós sabíamos que Lucas Hernández não servia para ser substituto de Mendes e, mesmo assim, a direção repetiu o mesmo erro".

A contratação de 7 milhões sob a lupa

E Larqué não estava sozinho na mira das críticas. O analista Éric Di Meco questionou a utilidade da contratação que trouxe Digne neste verão do Everton por 7 milhões de euros, afirmando: "Estamos falando de um jogador de 33 anos e com a carreira em clara curva de declínio. Há sérias dúvidas sobre se ele é sequer a terceira opção na sua posição. Pelos critérios de idade e pelas capacidades atuais, essa contratação não serve a um projeto do tamanho do Paris Saint-Germain".

Di Meco foi ainda mais longe, relembrando um episódio que o público francês não esquece, quando Digne provocou um pênalti ingênuo contra o próprio Lamine Yamal na semifinal da Copa do Mundo de 2016 entre França e Espanha, numa referência a um trauma histórico entre os jogadores.

A solução louca: Zaïre-Emery

Em meio a esse pessimismo, Larqué apresentou uma solução chocante e inesperada, mas que ele considera a mais lógica: transferir a joia do meio-campo Warren Zaïre-Emery para a posição de lateral esquerdo.

E explicou: "Eu colocaria Zaïre-Emery na esquerda sem hesitar, ele tem uma força física imensa, um condicionamento inesgotável e está no auge do seu rendimento, provou todas as vezes que é capaz de brilhar em qualquer posição que lhe seja pedida, ele é o único capaz de acompanhar a velocidade e as explosões de Lamine".

Em contrapartida, Christophe Dugarry, campeão mundial em 1998, tentou amenizar a dureza dos ataques a Digne, pedindo que lhe dessem algum tempo. Disse: "Não podemos esquecer o fator Luis Enrique, o treinador impõe uma filosofia muito complexa aos seus laterais, e o próprio Nuno Mendes sofreu muito no início até se adaptar às suas ideias. Talvez Digne precise apenas de mais tempo para entender o sistema".



