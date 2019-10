Panenka, criador da cavadinha, dá dica para Messi nos pênaltis: "ter determinação"

Em entrevista à Goal, o ex-atacante se permite a dar conselhos a Lionel Messi para melhorar o aproveitamento nas cobranças de pênalti

Antonin Panenka (Praga, 1948) não precisa de introdução. Como inventor do pênalti de cavadinha, que atinge o fundo da rede através do centro após uma parábola suave, seu nome foi repetido inúmeras vezes desde que ficou famoso por derrotar Sepp Maier de maneira tão peculiar na final do Campeonato Europeu de 1976, que jogou com a camisa da Iugoslávia.

Todas as grandes estrelas, incluindo Leo Messi, o imitaram uma vez ou outra de suas carreiras, e o atual presidente dos boêmios ainda dá instruções ao argentino sobre como melhorar sua taxa de conversão da marca de onze metros às vésperas da visita do a Slavia Praga.

No passado, comentou que estava trabalhando dois anos em seu famoso pênalti antes de mostrá-lo ao mundo. Você ficou nervoso ao plantar a bola na frente de Maier?

"Na final contra a , eu não estava nervoso em nenhum caso, sabia que essa era a melhor maneira de marcar. Quando o fiz, fiquei feliz não apenas por ter marcado, mas porque conquistamos um troféu tão importante por ser um país tão pequeno".

Quando ele decidiu que aplicaria a penalidade dessa maneira, ele a decidiu em campo ou já a tinha planejado?

"Não foi uma decisão espontânea. Ainda acho que foi a melhor maneira de marcar e, de fato, só falhei uma vez antes do jogo e foi amigável na Boêmia do Sul. Não a inventei naquele dia em que jogamos a final" mas dois anos antes".

O que aconteceria com a sua carreira se errasse o pênalti?

"Acho que acabaria trabalhando em uma fazenda pelo resto da minha vida (risos)".

O que você estava procurando quando inventou seu famoso pênalti de cavadinha?

"Percebi que o goleiro sempre se jogava de ambos os lados e que poderia ser interessante colocar a bola no centro. Comecei a praticá-la com nosso goleiro, Zdenek Hruška, com quem fizemos apostas. Ele era muito bom, tanto que perdi muito dinheiro e muitos tabletes de chocolate. Pouco a pouco comecei a usar meu truque e, de repente, começamos a ganhar com mais frequência. O ruim era que ganhei peso por causa do chocolate, porque depois dos ensaios iniciais eu sempre ganhava Eu todas as apostas".

Como se sente ao ver seu nome associado a um pênalti tão criativo imitado por todos?

"Estou muito orgulhoso disso, é claro. Fico feliz em saber que todo mundo fala sobre essa maneira de aplicar pênaltis como Panenka".

Pirlo, Ramos, Messi ... Todos os grandes já tentaram. Quem é o melhor executor?

"Anos atrás, uma televisão sul-africana me mostrou cinquenta pênaltis executados dessa maneira por jogadores de futebol de todo o mundo. E o melhor foi um jogador paraguaio da segunda divisão do qual não me lembro o nome".

Messi retorna à . Até que ponto é importante para o seu país?

"A última vez que ele marcou um hat-trick, então provavelmente é importante pensar nas aspirações de Slavia..."

Messi falhou em muitas penalidades nos últimos anos, mas quando ele quer marcar, sempre joga Panenka. Como ele pode melhorar sua taxa de sucesso de onze metros?

"O mais importante é a determinação: você precisa convencer o goleiro de que ele sabe onde você quer arremessar a bola e como vai chutá-la e, em seguida, faça como realmente deseja".

Messi é o melhor de todos os tempos?

"Não me atreveria a dizer que, apesar de ele e Cristiano Ronaldo serem os melhores dos últimos tempos. Estou muito feliz por poder apreciar vocês dois em um nível tão alto por tanto tempo".