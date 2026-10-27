Ainda no gramado, houve fortes confrontos entre jogadores das duas equipes. Primeiro, a situação se acirrou entre Kerem Aktürkoglu, do Fenerbahçe, e o ex-jogador da Bundesliga Roland Sallai, do Galatasaray, que se atracaram.

Pouco depois, o capitão do Gala, Abdülkerim Bardakci, e o adversário Archie Brown também se desentenderam. O defensor do Fenerbahçe derrubou o turco, e agentes de segurança precisaram intervir para acalmar os ânimos. Cada vez mais pessoas entraram na briga generalizada, e os dois grupos só conseguiram ser separados com dificuldade.

Enquanto Aktürkoglu e Sallai escaparam com cartões amarelos por suas ações, o árbitro Atilla Karaoglan foi rigoroso com Bardakci e Brown: mostrou cartão vermelho aos dois após o apito final.

"O capitão deles puxou Matteo Guendouzi pelos cabelos. Eu vi e o defendi. Eles também arranharam", disse Brown mais tarde, nos corredores do estádio, ao explicar seu descontrole aos jornalistas presentes. Ele também mostrou a eles uma marca de arranhão.

Já o capitão do Gala, Bardakci, afirmou que Brown iniciou a agressão e que ele apenas se defendeu. "Se vocês assistirem ao vídeo, verão quem atacou primeiro."

Como terminou o jogo entre Galatasaray e Fenerbahçe?

Antes disso, o dérbi de Istambul havia transcorrido de forma relativamente pacífica ao longo dos 90 minutos, à exceção de um pequeno princípio de confusão após apenas 12 segundos. O árbitro Karaoglan mostrou "apenas" nove cartões amarelos aos jogadores das duas equipes, incluindo as advertências após o fim da partida.

Em campo, o Galatasaray levou a melhor. Depois de dois gols do astro Victor Osimhen no primeiro tempo, aos 29 e aos 44 minutos, o Fenerbahçe conseguiu apenas diminuir a diferença com uma bicicleta de Irfan Kahveci, aos 62. O ex-astro do Bayern de Munique Leroy Sane, assim como Ilkay Gündogan, não começou entre os titulares. O jogador de ataque entrou aos 80 minutos.