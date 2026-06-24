Panamá x Inglaterra – Previsão da Copa do Mundo da FIFA 2026: Tudo o que você precisa saber

A partida entre Panamá e Inglaterra terá início no dia 27 de junho de 2026, às 17h (EST) e às 21h (GMT).
Contexto da partida
O Panamá é uma das cinco seleções já eliminadas da Copa do Mundo. A Inglaterra soma quatro pontos em duas partidas e pode garantir a liderança do Grupo L com uma vitória neste jogo.Getty Images
A trajetória do Panamá e da Inglaterra na Copa do Mundo até agora
Os Três Leões de Thomas Tuchel não têm parecido totalmente convincentes após a vitória por 4 a 2 sobre a Croácia e o empate em 0 a 0 com Gana. Tuchel tem muitas dores de cabeça para resolver nas laterais do campo. Ele pode optar por trazer Nico O’Reilly de volta para a lateral esquerda da defesa, enquanto Marcus Rashford é uma opção mais avançada naquela lateral. Na direita, o craque do Arsenal, Noni Madueke, deve continuar no lugar do companheiro de clube Bukayo Saka, que continua lutando contra um problema persistente no tendão de Aquiles. No ataque, as esperanças da Inglaterra repousam no carismático atacante Harry Kane, que ostenta um saldo impressionante de 81 gols em 116 partidas pela seleção.Getty Images
O Panamá tentará frustrar a Inglaterra com um esquema 5-4-1. As derrotas consecutivas por 1 a 0 para Gana e Croácia provam que os panamenhos nunca serão meros adversários fáceis. Apesar de dominarem a posse de bola e criarem mais chances na partida contra Gana, eles não conseguiram converter as oportunidades e pagaram o preço mais alto, sofrendo um gol doloroso aos 95 minutos.Getty Images
Prováveis escalações
Panamá: Mosquera; Murillo, Ramos, Córdoba, Andrade, Blackman; Martínez, Harvey, Barcenas, Rodríguez; Fajardo.
Inglaterra: Pickford; James, Konsa, Guehi, O’Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Rashford; Kane.Getty Images
Convocação de 26 jogadores do Panamá
Goleiros: Orlando Mosquera, Luis Mejia, Cesar Samudio.
Defensores: Cesar Blackman, Jorge Gutiérrez, Amir Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Edgardo Farina, José Córdoba, Eric Davis, Jiovany Ramos, Roderick Miller.
Meio-campistas: Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Carlos Harvey, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez, César Yanis, Yoel Barcenas, Alberto Quintero, Azarias Londono.
Atacantes: Ismael Diaz, Cecilio Waterman, José Fajardo, Tomás Rodríguez.Getty Images
Seleção da Inglaterra com 26 jogadores
Goleiros: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)
Defensores: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City)
Meio-campistas: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)
Atacantes: Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern de Munique), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona, por empréstimo do Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa).Getty Images
Notícias das equipes e escalações
Prováveis escalações de Panamá x Inglaterra
Técnico
- T. Christiansen
Thomas Christiansen ainda não confirmou a provável escalação inicial do Panamá para esta partida, e até o momento não há lesões ou suspensões oficialmente registradas. Atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida, à medida que surgirem notícias sobre as equipes.
Thomas Tuchel está em situação semelhante com a Inglaterra, sem escalação confirmada, lesões ou suspensões disponíveis nos dados no momento. Tuchel contou com um elenco praticamente sem lesões durante toda a fase de grupos, embora Declan Rice venha lidando com dores nervosas desde dezembro. As notícias sobre as equipes de ambos os lados serão atualizadas assim que forem confirmadas.
Desempenho
O Panamá chega a esta partida com um histórico de duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua última partida foi uma derrota por 1 a 0 para Gana na Copa do Mundo, em 17 de junho. Antes disso, empatou em 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina, antes de vencer a República Dominicana por 4 a 2 em amistosos. A derrota por 6 a 2 para o Brasil foi o ponto mais baixo dessa sequência, enquanto a vitória por 2 a 1 sobre a África do Sul traz algum otimismo. O Panamá marcou nove gols e sofreu dez nessas cinco partidas.
O desempenho recente da Inglaterra tem sido consideravelmente melhor. Nos últimos cinco jogos, a seleção conquistou três vitórias, um empate e uma derrota. A partida mais recente foi uma vitória por 4 a 2 sobre a Croácia na Copa do Mundo, em 17 de junho, que veio após duas vitórias consecutivas em amistosos contra a Costa Rica (3 a 0) e a Nova Zelândia (1 a 0). A única derrota nessa sequência foi por 1 a 0 para o Japão, em março, com um empate em 1 a 1 contra o Uruguai também no histórico. A Inglaterra marcou nove gols e sofreu quatro nessas cinco partidas.
Histórico de confrontos diretos
O histórico de confrontos diretos entre essas seleções conta com apenas um encontro anterior. A Inglaterra venceu o Panamá por 6 a 1 em uma partida da fase de grupos da Copa do Mundo em 24 de junho de 2018, com a Inglaterra jogando em casa naquele confronto. Esse único encontro representa o único jogo confirmado entre essas duas nações no conjunto de dados disponível.
Classificação
No Grupo L, a Inglaterra ocupa atualmente a primeira posição e o Panamá a terceira, após as rodadas iniciais.