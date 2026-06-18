Panamá x Croácia – Previsão da Copa do Mundo da FIFA 2026: Tudo o que você precisa saber

Copa do Mundo - L Toronto Stadium

A partida entre Panamá e Croácia terá início no dia 23 de junho de 2026, às 19h00 EST e às 23h00 GMT.

Contexto da partida e destaques da primeira rodada

O Panamá teve o coração partido aos 95 minutos, quando o meio-campista do Nordsjaelland, Caleb Yirenki, marcou pelo Gana, garantindo aos Black Stars uma vitória crucial por 1 a 0 na primeira rodada. O Panamá esteve longe de ser dominado ou intimidado, mas acabou sucumbindo. A Croácia perdeu por 4 a 2 para a Inglaterra em um emocionante confronto de estreia, no qual havia empatado o jogo em 2 a 2 no intervalo. Ambas as equipes precisam se recuperar, então podemos esperar um jogo cheio de emoção em Toronto.

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Jogadores-chave e técnico do Panamá

O meio-campista do Pumas, Adalberto “Coco” Carrasquilla, será fundamental para ditar o ritmo de uma seleção panamenha que gosta de dominar a posse de bola. O lateral-direito do Marselha, Michael Amir Murillo, também trará uma valiosa experiência de alto nível para a equipe. A equipe é comandada por Thomas Christiansen. O técnico nascido na Dinamarca, que morou por um breve período no Panamá quando criança, assumiu o comando dos “Los Canaleros” em julho de 2020 e conduziu com sucesso o país à sua segunda participação na Copa do Mundo.

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Principais jogadores e técnico da Croácia

O técnico Zlatko Dalić definiu uma seleção de 26 jogadores altamente experientes e profundamente sincronizados, que equilibra seu núcleo lendário e experiente com perfis mais jovens, dinâmicos e atléticos. O principal ponto forte da Croácia continua sendo sua estabilidade absoluta sob pressão, com o sistema preferido de Dalić funcionando com total confiança psicológica.

O coração indiscutível da equipe continua sendo o atemporal Luka Modrić, que controlará o ritmo estrutural da partida ao lado de Mateo Kovačić dentro de um meio-campo de classe mundial, resistente à pressão adversária. No ataque, a presença física de Bruno Petković buscará desestabilizar os zagueiros centrais, criando espaços para Andrej Kramarić explorar. Na defesa, Joško Gvardiol está em plena forma para ancorar a zaga com seus passes progressivos e desarmes robustos, proporcionando um escudo de elite à frente do confiável goleiro titular Dominik Livaković.

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Provável escalação do Panamá

Mosquera; Ramos, Córdoba, Andrade; Murillo, Harvey, Barcenas, Blackman; Martínez, Waterman, Rodríguez.

Provável escalação da Croácia

Livaković; Sutalo, Vusković, Gvardiol; Stanisic, Modrić, Pašalić, Perišić; Sučić, Baturina; MPanamaama

Convocação de 26 jogadores do Panamá

Goleiros: Orlando Mosquera, Luis Mejia, Cesar Samudio.

Defensores: Cesar Blackman, Jorge Gutiérrez, Amir Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Edgardo Farina, José Córdoba, Eric Davis, Jiovany Ramos, Roderick Miller.

Meio-campistas: Anibal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Carlos Harvey, Cristian Martinez, José Luis Rodriguez, César Yanis, Yoel Barcenas, Alberto Quintero, Azarias Londono.

Atacantes: Ismael Díaz, Cecilio Waterman, José Fajardo, Tomás Rodríguez.

Seleção da Croácia com 26 jogadores

Goleiros: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Dominik Kotarski (Copenhague), Ivor Pandur (Hull City).

Defensores: Josko Gvardiol (Manchester City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax de Amsterdã), Josip Stanisic (Bayern de Munique), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland), Luka Vuskovic (Hamburgo).

Meio-campistas: Luka Modric (AC Milan), Mateo Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburg), Petar Sucic (Inter de Milão), Nikola Moro (Bolonha), Toni Fruk (Rijeka).

Atacantes: Ivan Perisic (PSV Eindhoven), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanovic (Freiburg).

Notícias e escalações

A seleção do Panamá é comandada por Thomas Christiansen, embora não haja informações confirmadas sobre lesões ou suspensões no elenco no momento. Ainda não há uma escalação provável confirmada nesta fase, e atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida.

O técnico da Croácia, Zlatko Dalic, também ainda não confirmou seu time titular, e não há dados sobre lesões ou suspensões disponíveis no momento para os Vatreni. Mais notícias sobre as equipes serão adicionadas à medida que forem surgindo antes da partida.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho recente

O Panamá chega a esta partida com um histórico recente misto, tendo conquistado uma vitória, dois empates e duas derrotas em suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi um empate em 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina em 6 de junho, após uma vitória por 4 a 2 sobre a República Dominicana dois dias antes. A goleada de 6 a 2 sofrida contra o Brasil em maio foi o ponto mais baixo dessa sequência, embora o Panamá tenha conseguido dois resultados consecutivos contra a África do Sul, vencendo por 1 a 2 antes de empatar em 1 a 1 no final de março. Nesses cinco jogos, o Panamá marcou nove gols e sofreu onze.

A Croácia chega em melhor forma, com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou com uma vitória por 2 a 1 sobre a Eslovênia em 7 de junho, resultado que deve ter reforçado a confiança antes do torneio. A equipe também conquistou uma vitória fora de casa por 1 a 2 na Colômbia em março e uma vitória por 2 a 3 em Montenegro em uma partida das eliminatórias para a Copa do Mundo em novembro de 2025. As derrotas para a Bélgica (0 a 2) e o Brasil (1 a 3) representam as manchas em uma sequência, de resto, positiva.

Histórico de confrontos diretos

Não há dados disponíveis sobre os últimos cinco confrontos diretos entre Panamá e Croácia, portanto, não é possível fornecer um histórico detalhado neste momento.

Classificação

No Grupo L, a Croácia lidera a tabela antes deste confronto, enquanto o Panamá ocupa a quarta posição.