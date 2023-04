Palpites: Palmeiras x Corinthians – Campeonato Brasileir – 29/4/23

Veja sugestões de apostas para o confronto deste sábado entre o Palmeiras e o Corinthians.

Este sábado há dérbi paulista no Allianz Parque, com o Palmeiras recebendo o rival Corinthians, para a terceira rodada do Brasileirão Série A.

O Verdão, campeão em título, tem se apresentado em boa forma, encontrando-se em quarto lugar da tabela com uma vitória e um empate. Já o Timão está em 14º com uma vitória e uma derrota.

Veja dicas de apostas Palmeiras x Corinthians

As sugestões de palpites para a partida Palmeiras x Corinthians, no Campeonato Brasileiro, em 29/4/2023:

Vitória do Palmeiras

1,57 na bet365

1,53 na Betano

1,58 na Sportingbet

Ambas as equipes marcam

1,95 na bet365

2,02 na Betano

2,00 na Sportingbet

Mais de 2,5 gols

1,95 na bet365

2,00 na Betano

1,95 na Sportingbet

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real nas casas de apostas.

Verdão com tendência para ganhar

O Palmeiras continua a apresentar um bom futebol, fruto do bom trabalho de Abel Ferreira. Mesmo que no último jogo tenha empatado a 1-1 com o Tombense, na Copa do Brasil, o verdão tinha vencido de 4 a 2 no jogo de ida.

O empate na segunda rodada da Série A com o Vasco da Gama também não significa que o campeão está com muitos problemas.

No confronto com o Corinthians o Palmeiras não perde desde 2021, e a derrota anterior foi em 2018, pelo que é claramente favorito para vencer este sábado.

Aposta 1 - Vitória do Palmeiras: 1,57 na bet365, 1,53 na Betano e 1,58 na Sportingbet.

Palmeiras tem sofrido gols

O que os empates recentes podem dizer do Palmeiras é que a sua defesa não tem estado muito bem, tomando gols nos últimos cinco jogos em todas as competições.

Mesmo com dificuldades em anotar gols, o Timão tem conseguido vazar o gol dos adversários, o que fez em quatro dos últimos seis jogos.

Assim, apesar do Verdão ser favorito para vencer, não será fácil que o consiga sem tomar qualquer gol.

Aposta 2 - Ambas as equipes marcam: 1,95 na bet365, 2,02 na Betano e 2,00 na Sportingbet.

Um dérbi é sempre especial

O dérbi entre os dois times paulistas é sempre especial, com um jogo aberto e ambos os lados na procura da vitória.

Assim, com o Palmeiras favorito para vencer e esperando-se gols das duas equipes, é natural acontecerem mais de dois gols.

Juntando as dificuldades da defesa do Verdão e a capacidade do seu ataque, esperamos ver gols para os dois times e um bom espetáculo de futebol.

Aposta 3 - Mais de 2,5 gols: 1,95 na bet365, 2,00 na Betano e 1,95 na Sportingbet.