Palpites: Cruzeiro x Santos - Campeonato Brasileiro - 6/5/23

No confronto que abre esta quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos vai até Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro no Estádio Independência.

Após um início com derrota, a Raposa se recuperou vencendo seus dois últimos jogos na Série A, e busca o que seria a sua quarta vitória seguida em todas as competições, tendo também eliminado o Náutico pela terceira fase da Copa do Brasil.

Confira as dicas de apostas para Cruzeiro x Santos - Campeonato Brasileiro - 6/5/23

A Goal está aqui para apresentar as últimas odds para este confronto.

Empate ou Santos

1.95 na bet365

1.93 na Sportingbet

2.18 na Betano

Ambos os times marcarem

2.00 na bet365

1.98 na Sportingbet

2.02 na Betano

Ramiro para receber cartão amarelo

2.00 na bet365

2.32 na Betano

Odds da Sportingbet para este mercado estavam indisponíveis no momento da publicação deste texto. Confira outras opções diretamente na casa de apostas.

Derrota no meio de semana interrompeu sequência invicta de quatro jogos do peixe

O alvinegro praiano foi derrotado nesta última terça-feira, perdendo por 1-0 para o Newell’s Old Boys na Argentina, mas a equipe santista ainda se encontra em boa posição para conquistar uma vaga na próxima fase da competição, atualmente ocupando a segunda colocação de seu grupo, com quatro pontos.

Antes deste jogo, o Santos vinha em uma sequência de quatro jogos de invencibilidade, incluindo uma importante vitória contra outro adversário mineiro, o América-MG, por 3-2, na rodada passada.

Em um retrato de seus últimos jogos, a equipe de Odair Hellman só foi derrotada em duas ocasiões, a mais recente em Rosário para o Newell’s Old Boys, e a outra para o Grêmio, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Ambas as equipes vêm de partidas com três gols no Brasileirão

O Cruzeiro de Pepa marcou cinco gols nos seus dois jogos mais recentes, derrotando o bragantino por 3-0, fora de casa, e anteriormente superando o Náutico em casa por 2-0 pela Copa do Brasil, placar que o garantiu vaga nas oitavas de final da competição.

O Santos passou em branco na Argentina, mas não contou com a presença do atacante Marcos Leonardo na ocasião. O camisa 9 é um dos artilheiros do Santos, com oito gols na temporada., E,e ao que tudo indica, poderá reforçar o clube neste final de semana.

Caso o seu retorno seja confirmado, Marcos Leonado pode ajudar a equipe a replicar o desempenho ofensivo que teve na última rodada do Brasileirão, quando venceu por 3-2 o América-MG, com o centroavante deixando o seu, de pênalti.

Ramiro recebeu cartões em duas ocasiões neste Brasileirão

O volante cruzeirense tomou cartão amarelo em dois dos três jogos do Cruzeiro neste Campeonato Brasileiro, na vitória contra o Bragantino por 3-0, e triunfo sobre o Grêmio por 1-0.

Estes foram os dois últimos jogos da equipe cruzeirense no Brasileirão.

