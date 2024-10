Palpite Vitória x Bragantino - Campeonato Brasileiro - 19/10/24

Em uma rodada espaçada, o Vitória entra em campo bastante pressionado contra um Bragantino também precisando vencer

Em uma rodada espaçada, o Vitória entra em campo bastante pressionado sabendo que múltiplos competidores diretos na luta contra o rebaixamento já venceram.

Confira os nossos palpites para o duelo entre Vitória e Bragantino neste final de semana, valendo a saída do Z4 para os donos da casa.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.33 na KTO Total de gols de uma equipe Bragantino marcar pelo menos um 1.45 na KTO Equipe com mais cartões Bragantino 1.75 na KTO

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.

Massa Bruta em sequência de temporadas

Realizando uma temporada em muitos ângulos bastante melancólica, até por toda a expectativa construída ao longo da evolução nos últimos anos, o Bragantino não termina bem 2024.

O Massa Bruta ficou no empate em suas últimas três aparições e em quatro das cinco rodadas mais recentes, com exceção a derrota por 3-0 para o Galo.

Esse retrospecto recente, combinado com os números do Vitória, que tem uma vitória, uma derrota e um empate em seus três compromissos mais recentes, indica a possibilidade de equilíbrio no duelo deste sábado (19).

Palpite 1 - Vitória x Bragantino - Empate: 3.33 na KTO.

Defesa do Vitória não vai bem em casa

Vencendo apenas cinco de 14 jogos como mandante, o Vitória não se encontra na lista de equipes que vão bem atuando em seus domínios.

A ausência de uma pontuação melhor se deve em grande parte a sua vulnerabilidade defensiva, cedendo 19 gols no Barradão, apenas o Atlético-MG e o lanterna Atlético-GO sofreram mais.

Nesses 14 embates em casa, o Vitória deixou o gramado sem ser vazado somente em duas ocasiões.

Palpite 2 - Vitória x Bragantino - Bragantino marcar pelo menos um gol: 1.45 na KTO.

Amarelos frequentes para o Massa Bruta

O Bragantino foi a campo pela última vez num empate sem gols contra o Palmeiras, partida na qual recebeu quatro cartões amarelos, um a mais do que seu adversário.

Em cada um de seus últimos cinco jogos, o Massa Bruta teve mais cartões do que o seu oponente.

Ao todo, tendo recebido 86 amarelos, o Bragantino está atrás somente de Corinthians, Fluminense e Botafogo no ranking da Série A.

Palpite 3 - Vitória x Bragantino - Bragantino terminar com mais cartões: 1.75 na KTO.