Palpite Uruguai x Panamá - Copa América - 23/06/24

O Uruguai abre seus trabalhos na Copa América diante do Panamá, em jogo neste domingo (23), às 22h

Confira os nossos palpites para esse jogo que será realizado no Sun Life Stadium em Miami, palco da decisão do torneio no dia 23 de junho.

Aposta Palpite Odd Resultado e ambas as equipes marcam Vitória do Uruguai e não para ambas as equipes marcarem 1.93 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Darwin Núñez 1.83 na Betano Equipe a marcar primeiro Uruguai 1.31 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Mais artigos abaixo

Ano de 2024 do Panamá deixa muitos questionamentos

Os únicos triunfos panamenhos em 2024 vieram em confrontos muito favoráveis contra Montserrat e Guiana nas Eliminatórias para a próxima Copa.

Nos duelos contra seleções um pouco mais qualificadas, o retrospecto recente do Panamá é decpionante.

A Seleção Panamenha se classificou para a semifinal da Liga das Nações no ano passado, mas parou por ali, derrotada pelo México na semifinal por 3-0 e pela Jamaica por 1-0 na Liga das Nações.

O último jogo do Panamá foi outra derrota sem balançar as redes, sofrendo 1-0 do Paraguai em amistoso.

Palpite 1 - Uruguai x Panamá - Vitória do Uruguai e não para ambas as equipes marcarem: 1.93 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Atacante dos Reds é o presente e futuro da Seleção Uruguaia

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o Uruguai deve ser o vencedor do confronto com o Panamá. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

O setor ofensivo uruguaio viveu momentos de glórias com estrelas como Luis Suárez, Edinson Cavani e Diego Forlán.

A expectativa do nome para seguir esse caminho envolve Darwin Núñez do Liverpool, um dos grandes nomes das Eliminatórias para a Copa após seis rodadas, possuindo cinco gols e duas assistências.

Núñez fechou bem sua preparação para a Copa América marcando um hat trick no último jogo do Uruguai, triunfo por 4-0 contra o México.

Palpite 2 - Uruguai x Panamá - Darwin Núñez marcar a qualquer momento: 1.83 na Betano.

Grande desempenho do Uruguai nas Eliminatórias

Marcelo Bielsa já comandou a Celeste em grandes triunfos no seu início de trajetória, chegando a superar o Brasil em casa e a Argentina em La Bombonera.

Retratando o cenário de bons inícios, o Uruguai abriu o marcador em cinco de suas seis partidas válidas pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Tendo encerrado sua fase preparatória com uma goleada contra o México após resultado questionáveis com equipes modificadas em amistosos, a Celeste vem embalada para essa Copa América.

Palpite 3 - Uruguai x Panamá - Uruguai abrir o placar: 1.31 na Betano.