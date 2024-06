Palpite Turquia x Portugal - Eurocopa - 22/06/24

Após a primeira rodada, quem lidera essa chave é a Seleção Turca devido ao saldo de gols superior ao de Portugal.

Os nossos palpites para esse embate que é um dos principais jogos da segunda rodada e vale a liderança do Grupo F. A partida acontece neste sábado (22), às 13h.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 4.35 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 1.78 na Betano Chutes a gol entre as duas equipes Oito ou mais 1.52 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações.

Seleção Turca demonstrou capacidade ofensiva na abertura

Para aqueles que não tinham maiores expectativas para o embate entre Turquia e Geórgia acabaram perdendo um dos jogos mais eletrizantes da Eurocopa até o momento.

A Turquia enfrentou dificuldades defensivas em diferentes momentos, mas também demonstrou sua qualidade ofensiva liderada por Arda Güler, estando entre as equipes que mais finalizaram na rodada inicial com 22 chutes.

O roteiro desse embate seguiu um pouco da rotina da Turquia recentemente, uma equipe capaz de tremenda oscilação, chegando a ser goleada pela Áustria, mas também conquistando excelentes resultados como triunfo contra a Alemanha em novembro de 2023 e empate com a Itália no início de junho.

Portugal acabou com os três pontos na rodada inicial, mas também com pontos que precisam evoluir, contando enormemente com falhas defensivas da Tchéquia em ambos os seus gols na virada por 2-1.

Palpite 1 - Portugal x Tchéquia - Empate: 4.35 na Betano.

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, a partida entre Turquia e Portugal deve acabar no empate. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Possível repetição do cenário da rodada inicial

Tanto Portugal quanto Turquia conseguiram sair de campo com os três pontos em suas estreias, mas ambos sofreram gols em seus embates.

Para a Seleção de Roberto Martínez, esse foi seu sexto confronto em 2024 e em apenas um não foi vazada, sofrendo uma média de 1.5 gols por jogo no ano.

Da mesma maneira, a Turquia só tem um clean sheet em cinco partidas no ano, justamente em um de seus jogos mais difíceis quando empatou por 0-0 com a Itália. A média de gols sofridos pela Seleção Turca em 2024 é de 2 por jogo, afetada bastante pelo incrível 6-1 que sofreu da Áustria em amistoso.

Palpite 2 - Portugal x Turquia - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.78 na Betano.

Turquia e Portugal entre os ataques mais agressivos

Apenas a Alemanha foi mais prolífica na rodada inicial em termos de finalizações na meta adversária.

Tanto Portugal quanto Turquia finalizaram oito vezes no alvo contra Tchéquia e Geórgia, respectivamente.

O cenário dessa segunda rodada será um pouco diferente, considerando que essas seleções devem ser mais incomodadas defensivamente do que foram na rodada inicial, talvez sem se impor da mesma maneira, mas seu poderio ofensivo segue como ponto forte.

Palpite 3 - Turquia x Portugal - Oito chutes a gol ou mais: 1.52 na Betano.