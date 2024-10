Palpite Grêmio x Atlético-GO - Campeonato Brasileiro - 26/10/24

O duelo entre gaúchos e goianos será neste sábado (26/10), às 16h30, na Arena do Grêmio. Confira a seguir as dicas de apostas para este duelo.

Pela 31ª rodada da principal liga nacional do país, o Grêmio recebe a equipe do Atlético-GO.

O duelo entre gaúchos e goianos será neste sábado (26/10), às 16h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Confira a seguir as dicas de apostas para este importante confronto.

Aposta Palpite Odd Resultados especiais Grêmio vence e não sofre gols 2.30 na KTO Gols Mais/Menos Grêmio mais de 1,5 1.78 na KTO Jogador a marcar Soteldo a qualquer momento 3.30 na KTO

Grêmio precisa reagir após derrota no Gre-Nal

O Grêmio, embora na 13ª posição do Campeonato Brasileiro, ainda flerta com a Zona de Rebaixamento. Por isso, precisa vencer essa partida.

Neste duelo, contra o último colocado do campeonato, a equipe de Renato Gaúcho, atuando em casa, é favorita para vencer. E deve fazer isso sem sofrer gols.

Para embasar esse palpite, podemos observar que nas últimas cinco partidas do Atlético-GO, o time não conseguiu marcar sequer um gol nesses compromissos.

Palpite 1 - Grêmio x Atlético-GO - Grêmio vence e não sofre gols: 2.30 na KTO.

Atlético-GO tem a pior defesa do campeonato

Ao analisar as estatísticas defensivas dos 20 clubes do Brasileirão 2024, nota-se que a equipe goiana é detentora do sistema defensivo mais ineficiente.

Em 30 rodadas disputadas, o Dragão sofreu 47 gols, o que estabelece uma média preocupante de 1,56 por rodada.

Dessa forma, somando esses dados com a necessidade de vitória do Grêmio, acreditamos na possibilidade do Imortal conseguir marcar pelo menos dois gols no jogo.

Palpite 2 - Grêmio x Atlético-GO - Grêmio mais de 1,5 gols: 1.78 na KTO.

Soteldo é um dos jogadores-chave do Imortal

Yeferson Soteldo, venezuelano de 27 anos, tem sido ao longo das últimas temporadas um dos camisa 10 mais talentosos no futebol brasileiro.

No Grêmio, por exemplo, ele tem sido uma peça fundamental na temporada, tendo contribuído diretamente em pelo menos 10 gols da equipe, com seis tentos e quatro assistências.

Dado seu talento com a bola, o fator casa e as deficiências defensivas do time adversário. Existem possibilidades dele anotar ao menos um gol neste duelo.

Palpite 3 - Grêmio x Atlético-GO - Soteldo marca a qualquer momento: 3.30 na KTO.