Palpite Fluminense x Internacional - Campeonato Brasileiro - 9/7/2023

Confira os palpites para apostar em Fluminense e Internacional, no Brasileirão.

Veja as dicas do nosso especialista em apostas para o jogo Flu e Inter:

Vitória do Fluminense: 1.80 na bet365

1.80 na bet365 Germán Cano para ser o primeiro marcador: 4.33 na bet365

4.33 na bet365 Mais de 2.5 gols: 2.10 na bet365

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real na bet365.

Fluminense põe a prova invencibilidade como mandante

Lá se vão 16 partidas sem que o Tricolor das Laranjeiras não saiba o que é perder como mandante, No Brasileirão deste ano, a campanha com o apoio de sua torcida inclui quatro vitórias e dois empates em seis jogos, mais recentemente com triunfos contra o Bragantino e Bahia, ambos por 2-1.

Já do outro lado da moeda, o Internacional traz consigo um desempenho como visitante totalmente dependente da qualidade de seu oponente.

Nas ocasiões em que enfrentou um adversário da primeira metade da tabela, foram três jogos e três derrotas, para Atlético Mineiro, São Paulo, e Grêmio. Os seus triunfos longe do Beira Rio vieram contra equipes que estão na zona de rebaixamento, batendo Coritiba e o América Mineiro.

Palpite 1 - Fluminense x Internacional - Vitória do Fluminense: 1.80 na bet365.

Após seca, Cano voltou a marcar

O Fluminense passou em branco na última rodada, derrotado pelo São Paulo pelo placar mínimo. Entretanto, nos seus quatro jogos anteriores, Cano deixou a sua marca em dois deles, contra o Sporting Cristal e o Goiás, em ambas as ocasiões sendo o primeiro marcador da partida.

Esta sequência positiva veio após o centroavante argentino ficar sem marcar por oito jogos, entre os dias 13 de maio, e 7 de junho, sequência sentida demais pelo Flu, que só balançou as redes em dois destas oito partidas.

Palpite 2 - Fluminense x Internacional - Germán Cano para ser o primeiro marcador: 4,33 na bet365.

Muitos gols nos 10 últimos confrontos entre Flum e Inter

Em sete das 10 últimas partidas entre estas duas equipes, voltando até 2018, em sete ocasiões, o duelo proporcionou pelo menos três gols, incluindo um embate de seis gols no primeiro turno do Brasileirão de 2021, com o Inter levando a melhor em casa, por 4-2.

Além disso, o Fluminense mesmo invicto neste período, sofreu gols em seus quatro últimos jogos no Maracanã.

Palpite 3 - Fluminense x Internacional - Mais de 2.5 gols: 2.10 na bet365.