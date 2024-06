Palpite Colômbia x Costa Rica - Copa América - 28/6/24

Na sexta-feira (28), às 19h, a seleção da Colômbia, na segunda rodada do Grupo D da Copa América, enfrenta a Costa Rica.

Veja a seguir as principais dicas de apostas que nossa equipe editorial estruturou para esse duelo que será realizado no Farm Stadium, localizado no Arizona.

Aposta Palpite Odd Resultado Colômbia vence 1.40 na Novibet Gols Mais/Menos Colômbia mais de 1,5 1.60 na Novibet Jogador a marcar Luis Díaz a qualquer momento 2.60 na Novibet

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Novibet.

Colômbia invicta há 24 jogos

Los Cafeteros vivenciam uma fase impressionante. Das últimas 24 partidas, eles não perderam nenhuma vez: 19 vitórias e 5 empates foram registrados nesse recorte.

Agora, enfrentando uma equipe que ocupa apenas a 52ª posição no Ranking Fifa, a Colômbia deve vencer essa partida sem grandes dificuldades.

Ainda, por enfrentar o Brasil na última rodada, os colombianos entendem a importância de não perder pontos preciosos diante da Costa Rica nesta segunda rodada.

Palpite 1 - Colômbia x Costa Rica - Colômbia vence: 1.40 na Novibet.

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, a seleção da Colômbia deve vencer a partida contra a Costa Rica na Copa América 2024.

Colombianos com um ataque eficaz

Os colombianos marcaram gols em seus últimos nove jogos. Inclusive, em seis desses duelos a equipe marcou mais de 1,5 tentos.

Ao considerar esse recorte das nove partidas mais recentes, vale mencionar que a Colômbia marcou exatamente 21 gols (média de 2,33 por confronto).

Com esses bons números e enfrentando agora uma seleção tecnicamente muito inferior, existem claros indícios de que a Colômbia poderá marcar mais de um gol.

Palpite 2 - Colômbia x Costa Rica - Colômbia mais de 1,5 gols: 1.60 na Novibet.

Luis Díaz deve ser fundamental no triunfo colombiano

Junto com James Rodríguez, Díaz pode ser considerado o principal atleta da equipe colombiana, visto que vem sendo fundamental em muitos jogos.

O atacante que atua pelo Liverpool, da Inglaterra, nesta temporada pelo clube inglês conseguiu marcar 13 gols, além de colaborar com cinco assistências.

No histórico da Colômbia, ele é o décimo segundo jogador com mais gols marcados, já são 12 em cinquenta jogos disputados. Sendo assim, ele almeja, ainda na Copa América, chegar ao top 10.

Palpite 3 - Colômbia x Costa Rica - Luis Díaz marca a qualquer momento: 2.60 na Novibet.