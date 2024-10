Palpite Bragantino x Palmeiras - Campeonato Brasileiro - 05/10/24

O Verdão segue brigando pela liderança enquanto o Bragantino quer evitar maiores sustos na parte de baixo da tabela.

Confira aqui os nossos palpites para esse duelo entre Bragantino e Palmeiras, válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Palmeiras 1.86 na Parimatch Equipe com mais amarelos Bragantino 1.93 na Parimatch Total de chutes ao gol Mais de 8.5 1.64 na Parimatch

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Parimatch.

Vitórias, vitórias e vitórias para o Verdão

O Palmeiras tem feito um excelente trabalho desde que passou a disputar apenas uma competição, conquistando todos os pontos possíveis no Brasileirão.

Não há como questionar a diferença entre essas duas equipes na Série A. O Palmeiras é o vice-líder com o melhor saldo da competição (26), o Massa Bruta está na segunda metade da tabela com um saldo negativo (-4).

Os comandados de Abel Ferreira venceram seus dois últimos jogos fora de casa, superando Vasco da Gama e anteriormente o Athletico-PR.

Palpite 1 - Bragantino x Palmeiras - Vitória do Palmeiras: 1.86 na Parimatch.

Massa Bruta no top 5 de amarelos

Os comandados de Pedro Caixinha receberam 82 cartões amarelos em 28 partidas, uma marca bem superior aos 65 do Palmeiras.

Esses 82 cartões colocam o Massa Bruta bem próximo da equipe com maior número de amarelos na competição, o Fluminense com 86 em 29 jogos já tendo atuado nessa rodada.

O confronto entre Palmeiras e Bragantino no primeiro turno teve poucos cartões, os únicos dois foram apresentados para atletas do Massa Bruta.

Palpite 2 - Bragantino x Palmeiras - Bragantino ter mais cartões: 1.93 na Parimatch.

Melhor ataque vem com alto volume ofensivo

O Palmeiras marcou 46 gols no Brasileirão, mesma marca do líder Botafogo, chegando a esse número com o maior número de finalizações no alvo por jogo (5.8).

A marca do Bragantino é apenas a 12ª com 4.6, mas em partidas recentes o volume ofensivo tem sido ainda mais alto.

Os comandados de Pedro Caixinha acertaram pelo menos seis chutes no alvo em quatro de seus seis jogos mais recentes pelo Brasileirão.

Palpite 3 - Bragantino x Palmeiras - Mais de 7.5 chutes no alvo: 1.64 na Parimatch.