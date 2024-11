Palpite Bahia x São Paulo - Campeonato Brasileiro - 5/11/24

Em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão, um duelo de tricolores: o Bahia recebe o São Paulo.

O compromisso entre essas equipes está marcado para terça-feira (5 de novembro), às 21h30, na Arena Fonte Nova, localizada em Salvador. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.25 na KTO Ambos marcam Sim/Não Sim 2.00 na KTO Jogador a marcar Everaldo a qualquer momento 3.20 na KTO

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.

Ceni nunca venceu o São Paulo

Rogério Ceni tem um dado negativo marcante: ele nunca conseguiu vencer o São Paulo como treinador. Esse tabu segue mesmo após diversas tentativas contra o tricolor paulista.

Até agora, ele enfrentou o São Paulo em dez oportunidades, acumulando oito derrotas e dois empates, sem nenhuma vitória até o momento.

Esses números, acompanhado das fases atuais no qual as duas equipes vivenciam, indicam que pode ser que o tabu se mantenha, com os dois clubes ficando em um possível empate.

Palpite 1 - Bahia x São Paulo - Empate: 3.25 na KTO.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Bahia x São Paulo pelo Campeonato Brasileiro nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Ambos têm objetivos em comum

Na tabela da competição, o São Paulo aparece na sexta posição, lugar no qual pode conseguir uma vaga para disputar a Libertadores de 2025.

Contudo, na sequência está o próprio Bahia, em sétimo, com 46 pontos ganhos, cinco a menos que o time do sudeste.

Nesse sentido, o Tricolor de Aço precisa de um triunfo para se aproximar do G-6, enquanto do outro lado o SP precisa vencer para manter viva suas chances de G-4. Esses objetivos podem fazer dessa uma partida com gol para os dois lados.

Palpite 2 - Bahia x São Paulo - Sim para ambos marcam: 2.00 na KTO.

Everaldo pode ser decisivo

O jogador do time baiano tem sido um dos principais destaques da equipe, tendo sido fundamental em muitos jogos decisivos.

Neste Brasileirão, por exemplo, o camisa 9 do Tricolor de Aço já marcou oito gols, sendo o quarto principal artilheiro da liga.

O São Paulo, vale mencionar, não tem apresentando tanta consistência defensiva: em 31 jogos sofreu 33 gols, indicando uma média aproximada de um gol sofrido por jogo.

Palpite 3 - Bahia x São Paulo - Everaldo marca a qualquer momento: 3.20 na KTO.