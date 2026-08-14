Em um clássico caso de polêmica sobre "quem fez primeiro?" versus "quem fez melhor?", Cole Palmer finalmente admitiu ter tomado emprestada sua célebre comemoração do "frio congelante" de seu grande amigo Morgan Rogers, mas ao mesmo tempo insistiu que ele foi o principal responsável por dar fama mundial a essa comemoração.

Ao longo de várias temporadas, a dupla trocou provocações e brincadeiras sobre a verdadeira origem da comemoração, com Rogers, ex-jogador do Aston Villa, sempre afirmando que esse gesto era exclusivamente seu.

Mas, com o reencontro dos dois amigos no estádio de Stamford Bridge, depois de terem jogado juntos na academia do Manchester City durante a fase de base, Palmer decidiu revelar os bastidores reais do surgimento dessa comemoração. Em declarações ao canal "CFC+", segundo publicou o jornal britânico "The Sun", ele disse: "Não me lembro exatamente de como a ideia começou, estávamos conversando e ele me disse para fazê-la. Ele foi o primeiro a executá-la em uma partida de meio de semana, depois nós jogamos contra o Luton Town no sábado e eu disse a ele que iria fazê-la. Aposto que ele gostaria que eu não tivesse feito aquilo naquela época!".

E acrescentou, rindo: "Ele me antecedeu nisso, sim, mas fui eu quem a tornou famosa! Essa é a verdade e ele mesmo admite isso".

Palmer e Rogers têm uma sólida amizade no mundo do futebol que remonta aos dias de formação na academia do Manchester City, ao lado de seus companheiros que atualmente jogam no Chelsea, como Romeo Lavia e Liam Delap. Essa amizade evoluiu para uma espécie de rivalidade amistosa, já que Rogers revelou anteriormente que Palmer é o primeiro a lhe mandar mensagem após qualquer atuação de destaque que faça, e que o contato entre os dois não se interrompe, apesar da busca contínua pela superioridade.

Há dois anos, quando o Chelsea enfrentou o Aston Villa e o clube venceu por 3 a 0, Rogers enviou uma mensagem curta a Palmer pedindo: "Não marque contra o Villa", ao que veio a resposta de Palmer, mais fria do que sua célebre comemoração: "O prêmio de craque da partida vai voltar comigo para casa". E foi exatamente o que aconteceu, pois Palmer fez questão de publicar a conversa privada entre os dois no Instagram, ao lado de uma foto do prêmio.

E as brincadeiras não pararam por aí, já que o camisa 10 do Chelsea provocou o amigo Rogers dizendo que acionaria os "oficiais de justiça" para persegui-lo caso tentasse fazer a comemoração em Stamford Bridge, antes de dar uma boa notícia à torcida sobre a possibilidade de os dois comemorarem juntos no período seguinte.

Palmer disse: "Nunca tínhamos falado sobre uma comemoração conjunta antes, mas isso virou realidade; ele faz e eu faço. Registrei a marca da comemoração em meu nome, então se ele tentar fazer qualquer gesto, vai encontrar os oficiais de justiça à porta da casa dele!".

A dupla parece extremamente feliz por voltar a jogar junta, tendo demonstrado entrosamento e alta prontidão durante os treinos de finalização que o clube publicou nas plataformas de mídia social, em preparação para sua primeira partida nesta temporada em seu estádio, um amistoso contra a Real Sociedad.

Palmer encerrou sua fala relembrando o momento em que soube da chegada de Rogers ao Chelsea, quando este estava com Reece James na concentração da seleção inglesa: "Encontrei uma ligação dele que não atendi e uma mensagem instantânea em que dizia que eu tinha apenas 5 minutos para ligar de volta. Senti então que ele tinha algo importante. Desci e liguei para ele imediatamente, e ele me anunciou a notícia de sua chegada. Não acreditei nele no começo, mas quando confirmei, pulei de alegria".