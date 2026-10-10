O Chelsea anunciou a renovação do contrato de seu astro Cole Palmer até 2034, em uma medida que reflete o apego do clube a um de seus principais jogadores ofensivos, depois que o atleta afirmou estar satisfeito em permanecer no time e confiante na direção que ele vem seguindo.

Palmer disse, em declarações destacadas pelo site oficial do Chelsea: "O Chelsea significa muito para mim, e acredito que o clube está seguindo na direção certa, por isso estou extremamente feliz em assinar o novo contrato e, claro, me sinto muito satisfeito".

O astro inglês acrescentou: "Quando conversei com os proprietários e os diretores esportivos e, claro, com o treinador, eles me transmitiram muita confiança, por isso assinar o contrato foi a decisão certa". E Palmer continuou: "Também conversei com os jogadores, e todos têm as mesmas ambições. Sinto que somos capazes de vencer os grandes títulos aqui de forma constante, e quero fazer parte disso e desempenhar um papel importante nesse processo também".

Desde que chegou ao Chelsea em agosto de 2023, Palmer consolidou sua posição como um dos melhores jogadores ofensivos do mundo.

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O jogador contribuiu com 91 participações em gols ao longo de 138 partidas disputadas pelo time, além de ter conquistado o Mundial de Clubes e a Liga Conferência Europa, somados a uma série de prêmios individuais.

Palmer, de 24 anos, alcançou um feito histórico no cenário internacional, ao se tornar apenas o segundo jogador inglês a marcar um gol em uma final de Eurocopa, quando balançou as redes da Espanha na final da edição de 2024.

Palmer protagonizou uma das melhores e mais memoráveis primeiras temporadas com a camisa do Chelsea, após ter se juntado ao clube há três anos.

O jogador marcou 25 gols durante a temporada 2023-2024, entre eles gols em dois hat-tricks consecutivos na Premier League, além de ter dado 19 assistências. Palmer foi eleito o melhor jogador da temporada pela votação da torcida do Chelsea, e também conquistou o prêmio de melhor jogador da temporada na votação de seus companheiros dentro do time.

O jogador também recebeu o reconhecimento de instâncias fora do clube, ao vencer os prêmios de melhor jovem jogador da Premier League e de melhor jovem jogador do ano concedido pela Associação dos Jogadores Profissionais da Inglaterra.

Palmer manteve sua influência decisiva ao longo de sua segunda temporada, ao dar três assistências na vitória sobre o Wolverhampton, antes de inscrever seu nome na história da Premier League ao marcar quatro gols durante o primeiro tempo do confronto com o Brighton & Hove Albion.

O jogador também deixou sua marca nos maiores confrontos, ao dar duas assistências na vitória do Chelsea sobre o Real Betis na final da Liga Conferência Europa, e depois marcar dois gols e dar uma assistência para seu companheiro João Pedro na final do Mundial de Clubes diante do Paris Saint-Germain, durante o verão de 2025, contribuindo para a conquista do título por sua equipe.

Durante a temporada passada, Palmer somou mais 14 participações em gols, entre elas um gol contra o Bayern de Munique na Liga dos Campeões da Europa, além de registrar um novo hat-trick, dessa vez no confronto contra o Wolverhampton fora de casa.

Palmer começou a atual temporada de forma forte, após marcar quatro gols e dar duas assistências ao longo das sete primeiras partidas do time.



