Os torcedores ilustres do Palmeiras que foram a Abu Dhabi para acompanhar a decisão do Mundial de Clubes contra o Chelsea se manifestaram para falar sobre a derrota deste sábado (12).

Fred, um dos apresentadores do canal Desimpedidos, foi um dos torcedores que foi aos Emirados Árabes Unidos e se manifestou.

"De cabeça erguida e muito orgulhoso dos jogadores e principalmente do que a torcida fez aqui em Abu Dhabi! Foi incrível viver o Mundial e não tenho duvida que em breve voltaremos, sempre mais fortes e sempre mais apaixonados. EU SOU PALMEIRAS SIM SENHOR!", escreveu o influenciador.

A torcedora Luana Maluf também se emocionou ao falar sobre o vice-campeonato do Palmeiras contra o Chelsea no Mundia de Clubes.

"O Palmeiras vai ser sempre o maior amor da minha vida. A pirralha que guardava todo o dinheiro que ganhava para comprar camisa, ia ao estádio com o pai e brigava com os amigos na escola, nunca imaginou que atravessaria o mundo para estar presente em uma final Palmeiras x Chelsea. E isso depois de ver todos os títulos possíveis in loco, entrar em campo, segurar taças e viver da coisa que mais ama. Os sonhos realizados só existiram porque cedo demais eu descobri que nada poderia ser maior do que a Sociedade Esportiva Palmeiras. A partir daí eu viveria por ela, independentemente de quais fossem os caminhos. Eu te amo, Palmeiras".

Paulo Vita, que também trabalha no Desimpedidos, destacou o bom relacionamento com o Palmeiras. "Eu cresci com um Palmeiras sofrido, que não chegava em nada, não ganhava nunca e não contratava ninguém. Foram incontáveis as vezes que eu vi a disputa de pênaltis da final da Libertadores de 1999 e a derrota pro Manchester no YouTube. Tudo pra ver como era. Como será que é viver o Palmeiras protagonista? Como será a sensação do país parar pra ver o seu time em campo? Agora a gente sabe. Você lembra do Palmeiras ganhando. Você lembra aonde viu, com quem estava e como foi a última vez que você torceu (contra ou a favor) em uma decisão que o Palmeiras estava. O Brasil se acostumou com o Palmeiras lá! E hoje foi o fechamento de um ciclo! Eu vi o Palmeiras jogando tudo que é possível, estando onde é possível estar".

"Todo mundo sabe a importância que um jogo assim tem. E a comoção é tanta, que quantos corintianos, são paulinos, flamenguistas que conhecem um palmeirense que está vivendo intensamente esses dias, se pegaram falando: “sabe que eu tô quase torcendo pro Palmeiras por sua causa?”. Isso é o mais legal de ver! O reconhecimento da grandeza desse dia, desse jogo. E do amor! Quantos outros milhões estão torcendo “pra piada continuar”, “contra o fim da musiquinha”? Dahora também! Futebol é isso, é essa festa! Essa união do país pra saber o que vai acontecer. “Você viu o jogo?”, “quer ver o jogo junto?”, “vamos fazer um churrasquinho no jogo?” Hoje não teve jogo do Palmeiras. Hoje teve o jogo. O único possível. E o Palmeiras tava lá! E o Brasil todo viu! Esse ano tem de novo. Tem Brasil! Tem Copa do Mundo! Esse ano tem jogo! E você, onde vai ver o jogo? Obrigado Palmeiras!", acrescentou.