Palmeirense desde criança, Goulart espera estrear "o mais rápido possível"

Meia-atacante está em fase final de recuperação de uma cirurgia no joelho

O Palmeiras apresentou na manhã desta quarta-feira (6), na sede da FAM, patrocinadora do clube, sua principal contratação para a temporada, o meia-atacante Ricardo Goulart.

Em fase final de recuperação de uma artroscopia no joelho direito, realizada no fim de outubro de 2018, Ricardo Goulart falou sobre sua recuperação e disse estar ansioso para ajudar o Verdão o quanto antes.

"Enquanto eu vejo os meus companheiros com chuteira, caneleira, treinando, acaba tocando um pouco em mim. Mas estou evoluindo, treinei com eles. Espero que seja o mais rápido possível. Temos uma programação, espero cumprir e contar com os profissionais para dar o feedback", afirmou.

"Está sendo um processo. Como todos sabem passei por uma cirurgia, graças a Deus está evoluindo todo dia. Ontem treinei com o grupo, comecei a me enturmar. Hoje estar vestindo essa camisa aqui é uma emoção muito grande, espero dar o meu melhor e ser muito feliz. Eu sou meia-atacante, joguei dois anos e meio com o Felipão, consegui manter o nível que estava tendo no Cruzeiro. Já joguei pela ponta, no meio e como centroavante. Onde o Felipão decidir vou fazer o meu melhor", prosseguiu.

"Se pudesse jogar ontem já jogava. Tenho que respeitar esse período de tratamento. Eu fico pedindo para liberar, mas eles pedem calma. Eles querem me deixar 110% nas mãos de Felipão, e para entrar naquele grupo tem que ser assim. Então vamos com calma, vamos conversar com a comissão técnica durante a semana. Vamos passo a passo", completou.



(Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação)

Ricardo Goulart também falou sobre a sua boa relação com o técnico Luiz Felipe Scolari e ressaltou a participação fundamental do comandante para que viesse para o Palmeiras.

"Quando eu vi o nome do Felipão, que em 2015 iria assumir o Guangzhou, foi uma felicidade imensa. É um cara vitorioso no futebol. Tive uma conversa franca com ele. Ele disse assim: 'Se você consegui a liberação dos chineses eu vou falar com o presidente e Alexandre para te trazer para cá, está afim?' Graças a Deus deu certo e espero contribuir cada vez mais, fazendo gols e conquistando títulos", ressaltou.

Quem também foi fundamental para que a negociação desse certo foi outro amigo de Goulart, o diretor de futebol Alexandre Mattos.

"Consegui construir uma amizade muito forte com ele, é um cara que respeito muito. Desde quando estava no Goiás foi um cara que apostou no meu futebol e apostou em mim. Eu já tinha em mente, depois de três anos e meio, de voltar para o futebol brasileiro. Em 2017 teve uma leve conversa, teve também de outros clubes, mas com a nossa amizade isso acabou ajudando. Também quero agradecer a todos envolvidos, ao Avanti, aos palmeireneses, ao presidente e a Leila. Estou feliz em vestir essa camisa vitoriosa", declarou.



(Foto: Divulgação SE Palmeiras)

Confira outras declarações de Ricardo Goulart:

Família toda palmeirense

"Minha família inteira é palmeirense. Hoje estar vestindo a camisa, com certeza ganhou mais um torcedor. Eu sou de São José dos Campos, minha proximidade com o futebol de São Paulo era próxima. Eu fiz o caminho inverso, fui para a China para vestir essa camisa".

Principal contratação do futebol brasileiro?

"Não me coloco como grande reforço do futebol brasileiro. Tenho que respeitar outros profissionais envolvidos. Hernanes tem sua carreira brilhante. Mas me coloco num patamar alto, desde 2013 venho em um nível alto. Por onde eu passei meus números foram ótimos, espero que essa temporada eu consiga manter".

Como prefere jogar?

"Sempre joguei como meia-atacante. No futebol brasileiro todo mundo conhece que sou um meia-atacante e fui para a China assim. Mas durante a competição o treinador fala vai para a ponta, vai para o ataque, e eu vou. Mas sou meia-atacante. Se o Felipão quiser contar comigo como atacante vou fazer o meu melhor".



(Foto: Cesar Greco/Ag. Palmeiras/Divulgação)

Libertadores é prioridade?

"Palmeiras hoje disputa quatro competições, e todas são importantes. Sabemos a importância da Libertadores. Vou falar pelo grupo, pois todos estão envolvidos. Se Deus quiser esse ano de 2019 vai ser diferente, vai ser muito vitorioso, vamos seguir com esse caminho de vitórias".

Período na China

"Eu fui em 2015 para lá, foi uma aposta. Conversei muito com a minha esposa. Nesse período fluiu super bem, consegui ser campeão da Ásia, melhor jogador e não tive nenhuma dificuldade. Tive o apoio da minha esposa no extra-campo. Consegui me adaptar bem, meu ciclo acabou lá. China tem meu respeito e carinho, me fez crescer como pessoa e atleta".

Pensa em uma convocação para a Seleção?

"Com certeza. Me coloco em uma posição considerável pelos meus números. Não ia falar que meus números são péssimos. Diziam por aí que sumiu, estava apagado, mas sempre tinha alguém olhando. Seleção hoje está mais próxima, estou vestindo uma camisa vitoriosa. Vou fazer de tudo para retomar meu futebol em alto nível. Vou me adaptar ao futebol brasileiro novamente, fazer meu melhor, para quando tiver a oportunidade de vestir a camisa da seleção vou ficar muito feliz".

Última vaga para a fase de grupos do Paulistão

"Resta uma vaga, mas respeito todos os atletas que ainda podem ser inscritos. Está na mão do professor. Quem ele escolher vai estar bem representado para esta vaga"