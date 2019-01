Palmeiras/Crefisa ou Corinthians/BMG? Quem tem o maior patrocínio do Brasil?

Anúncio do novo patrocinador do Corinthians levanta rivalidade também entre as financeiras

A rivalidade entre Palmeiras e Corinthians ganhou mais um capítulo nesta quinta-feira (17), mas desta vez fora dos gramados. O Timão oficializou o banco BMG como patrocinador master, que deve render algo em torno de R$ 42 milhões por ano ao clube.

Do outro lado, está a Crefisa, principal patrocinadora do Palmeiras desde 2015, e que já investiu mais de R$ 78 milhões.

CREFISA



Foto: Getty Images

Desde 2015 o Palmeiras vem dominando as contratações e se destacando com o poderio financeiro. De lá para cá, já foram investidos cerca de R$ 78 milhões, além de R$120 milhões em reforços. Agora, rumores apontam uma nova renovação de patrocínio por mais três anos - o valor pode chegar a R$ 81 milhões pela exclusividade do uniforme.

Com a financeira, o Verdão foi bicampeão brasileiro (2016 e 2018), venceu a Copa do Brasil (2015) e contratou mais de 60 jogadores. No entanto, também viu Leila Pereira, dona da Crefisa e também conselheira do clube, ser envolvida em diversas críticas.

Porém, nada que abalasse a também torcedora do Palmeiras, que não descarta a possibilidade de uma dia se tornar presidente da instituição.

“Meu mandato como conselheira termina em fevereiro de 2021. A eleição é sempre em novembro. Eu posso ser candidata, ao conselho eu serei. Eu não tenho sonho, não fica parecendo que é inatingível? Eu tenho desejos. Eu estou sempre esperta. Se for possível... Eu também não entro para perder. Se eu achar que é o melhor para o Palmeiras, que eu posso contribuir ainda mais com meu clube... Sou a principal executiva de todas as minhas empresas, se elas me permitirem, por que não? Mas sabe o que eu quero hoje? Continuar colaborando com o Palmeiras como faço hoje", disse no final de 2018.

BMG



Foto: Divulgação

Após quase dois anos sem patrocinador master, o Corinthians anunciou o acordo com o BMG por duas temporadas. E apesar do valor do contrato não ter sido confirmado, Luis Paulo Rosenberg, diretor de marketing do clube paulista, afirmou que já recebeu R$ 30 milhões de adiantamento, podendo subir ainda mais em casos de metas atingidas que terá participação da torcida

Vale destacar que o jornalista Tiago Maranhão, do SporTV, aponta que o banco pagará R$ 42 milhões anuais ao Timão.

A RIVALIDADE CREFISA X BMG

A rivalidade das patrocinadoras vai além das quatro linhas. Isso porque a financeira HELP!, controlada pelo BMG, é concorrente da Crefisa, que patrocina o Palmeiras. E as duas já trocaram farpas nas redes sociais nas últimas horas.

