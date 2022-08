Palmeiras x Vasco: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Partida acontece nesta quinta-feira (18), pelas quartas de final do Brasileirão sub-20; veja como acompanhar na TV e na internet

Palmeiras e Vasco entram em campo nesta quinta-feira (18), no Allianz Parque, a partir das 15h (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Após perder a primeira partida por 1 a 0, o Palmeiras entra em campo precisando ganhar por dois gols de diferença para avançar direto, ou por um a mais para levar a decisão aos pênaltis.

Do outro lado, o Vasco tem a vantagem do empate, mas promete lutar por mais um triunfo.

Prováveis escalações

Possível escalação do Palmeiras: Kaique, Jow Jow, Kevin, Ian, Gustavo, Fabinho, Edney, Michel, Ruan, Kaiky e Pedro Lima.

Possível escalação do Vasco: Cadu, Juan, Rodrigo, Tavares, Cauã Souza, Paulo Ricardo, Lucas Victor, Roger, Erick e Matheus.

Quando é?

JOGO Palmeiras x Vasco DATA Quinta-feira, 18 de agosto de 2022 LOCAL Allianz Parque, São Paulo - SP HORÁRIO 15h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Vasco

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 1 x 0 Palmeiras Brasileiro sub-20 14 de agosto de 2022 Vasco 3 x 3 Bragantino Brasileiro sub-20 7 de agosto de 2022

Próximas partidas

Palmeiras

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 0 x 5 Palmeiras Brasileiro sub-20 30 de julho de 2022 Palmeiras 2 x 3 América-MG Brasileiro sub-20 7 de agosto de 2022

Próximas partidas