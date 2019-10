Palmeiras x São Paulo testa quem melhorou mais com mudanças de técnicos

Mano Menezes e Fernando Diniz tentam vencer o primeiro Choquei-Rei no comando de seus times, que melhoraram após as chegadas dos treinadores

Palmeiras e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira, 30, com caras novas - pelo menos no banco de reservas. Será o primeiro Choque-Rei entre Mano Menezes e Fernando Diniz. Ambos chegaram recentemente nos seus respectivos times e não completaram nem 15 jogos ainda. Mas, na prática, o que mudou nos times com os novos treinadores?

O tinha como comandante o ídolo Luis Felipe Scolari, que um ano antes havia levado o clube ao título brasileiro. Os números da campanha palmeirense não eram ruins, muito pelo contrário, são de dar inveja a muitos clubes. Em 17 rodadas à frente do Alviverde, Felipão em segundo lugar com nove vitórias, seis empates e duas derrotas (64,7% de aproveitamento).

A eliminação (de virada) para o na Libertadores e a derrota por 3 a 0 para o no Maracanã foram determinantes para a saída do treinador. O time não apresentava em campo o que se esperava em questão de rendimento, deixando muito a desejar pelo forte elenco que tem.

O Palmeiras de Mano Menezes não apresenta um rendimento em campo que a torcida espera, mas, assim como na gestão anterior, apresenta resultados. Nos 12 jogos até agora com o novo treinador, são oito vitórias, três empates e apenas uma derrota (75% dos pontos ganhos). Mas mesmo com o alto aproveitamento, o Palmeiras de Mano viu o Flamengo disparar na liderança. Se antes da saída de Felipão eram 3 pontos de diferença entre os times, hoje já são 10.

Outro ponto que pode-se destacar no trabalho de Mano é a leve melhora do Palmeiras ofensivamente. Se com Felipão o time tinha média de 1,58 gols por jogo, com Mano tem 1,66. A mudança é muito sutil, mas suficiente para o Alviverde conseguir resultados positivos. Defensivamente, os números são mais semelhantes: média de 0,75 gols sofridos com Mano contra 0,76 com Felipão.

O trabalho de Mano no Palmeiras, por sinal, é bem melhor do que no . Ele está a um jogo de completar com o Palestra os mesmos 13 jogos que fez no time de Belo Horizonte. Mas os resultados com a eram opostos: apenas duas vitórias, quatro empates e sete derrotas, com apenas nove gols marcados e 20 sofridos.

Fernando Diniz fez somente sete com o , mas já tem resultados expressivos como o empate com o Flamengo por 0 a 0 no Maracanã (o São Paulo foi o único time visitante a tirar pontos do rubro negro) e a vitória sobre o Cortinhians por 1 a 0, no Morumbi. Diniz soma quatro vitórias, dois empates e somente uma derrota pelo (66,7% de aproveitamento).

O que mais chama a atenção positivamente no trabalho do novo treinador do São Paulo é a solidez defensiva. Nos sete jogos, foram somente dois gols sofridos. Um deles a partir de um pênalti duvidável contra o e o outro na derrota para o Cruzeiro. Mas, ao mesmo tempo, o time ainda tem dificuldades em marcar gols: apenas seis (menos de um por partida).

Mas Diniz está conseguindo seu maior objetivo no São Paulo neste ano: classificar o time diretamente para a Libertadores. Com a disputa pelo título já descartada, o time não quer passar pela pré-Libertadores novamente, após a vergonhosa eliminação para o modesto , da . O treinador assumiu o São Paulo em sexto lugar na tabela e já está em quarto, com quatro pontos de diferença para o quinto colocado.

O antecessor de Diniz, Cuca, não convenceu no comando da equipe. Nos 21 jogos que fez, ele conseguiu nove vitórias, oito empates e quatro derrotas (55,5% dos pontos). Cuca foi demitido após uma derrota em casa para o por 1 a 0. O desempenho em casa do treinador era muito ruim. Em 11 jogos como mandante, foram apenas quatro vitórias - número já igualado por Diniz.

Caso Diniz leve a melhor contra Mano nesta quarta-feira, Diniz pode cair nas graças da torcida de vez. Ele pode ser o primeiro técnico a vencer o Palmeiras no Allianz Parque. Em oito jogos desde a inauguração do novo estádio, foram sete derrotas e um empate.

Neste ano, os treinadores já se enfrentaram três vezes quando ainda dirigiam e Cruzeiro. Diniz venceu o confronto entre eles no Brasilerão por 4 a 1. Os outros dois confrontos foram válidos pela Copa do e terminaram empatados por 1 a 1 e 2 a 2. Nos pênaltis, o Cruzeiro levou a melhor.