Palmeiras x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Clássico paulista será disputado neste sábado (10), pela 15ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Clássico paulista na área! e se enfrentam neste sábado (10), às 19h (de Brasília), em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

QUANDO SERÁ?

JOGO Palmeiras x São Paulo DATA Sábado, 10 de outubro de 2020 LOCAL Allianz Parque - São Paulo HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. O torcedor também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de derrota para o Botafogo, o Palmeiras busca a recuperação no clássico contra o São Paulo.

Para o duelo, o técnico Vanderlei Luxemburgo terá Lucas Esteves e Luiz Adriano disponíveis, enquanto Weverton, Gabriel Menino, Gustavo Gómez e Matías Viña, todos com suas respectivas seleções, ficam de fora.

Já o São Paulo vem de vitória sobre o , que causou um certo alívio para Fernando Diniz, bastante questionado.

O técnico não poderá contar com Gabriel Sara, suspenso. No entanto, Luciano deve aparecer no ataque ao lado de Brenner.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Felipe Melo, Gómez e Matías Viña; Patrick de Paula, Bruno Henrique e Raphael Veiga; Rony, Wesley e Willian.

Provável escalação do São Paulo:

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 2 x 1 Ceará Campeonato Brasileiro 3 de outubro de 2020 2 x 1 Palmeiras Campeonato Brasileiro 8 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Campeonato Brasileiro 14 de outubro de 2020 18h (de Brasília) x Palmeiras Campeonato Brasileiro 18 de outubro de 2020 20h30 (de Brasília)

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 1 x 1 São Paulo Campeonato Brasileiro 4 de outubro de 2020 São Paulo 3 x 0 Atlético-GO Campeonato Brasileiro 8 de outubro de 2020

Próximas partidas